Vila Nova x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Neste domingo, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova recebe o Amazonas no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Onde assistir Vila Nova x Amazonas ao vivo?

O duelo terá transmissão do Disney+.

Como o Vila Nova chega ao confronto

Com dez triunfos, dez empates e 11 derrotas, o Vila Nova se encontra na 12ª colocação, com 40 pontos. A equipe, no entanto, não vence há nove jogos. São sets empates e duas derrotas.

Como o Amazonas chega ao confronto

O Amazonas, por sua vez, tenta somar pontos para escapar da zona de rebaixamento. A equipe é a 18ª, com 31 pontos (sete vitórias, dez empates e 14 derrotas).

Retrospecto de Vila Nova x Amazonas

Ao todo, as equipes já se enfrentaram três vezes. Foram duas vitórias do Vila Nova contra uma do Amazonas.

Estatísticas

Vila Nova na Série B

10 vitórias, 10 empates e 11 derrotas

31 gols marcados

33 gols sofridos

Amazonas na Série B

7 vitórias, 10 empates e 14 derrotas

33 gols marcados

47 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação Vila Nova

Halls; Elias, Tiago, Weverton e Willian Formiga; Ralf, João Vieira e Igor Henrique; Júnior Todinho, Guilherme Parede e Gabriel Poveda

Técnico: Umberto Louzer

Provável escalação Amazonas

Zé Carlos; Castrillón, Alvariño, Iverton, Léo Coelho e Fabiano; Erick Varão, Guilherme Xavier e Diego Torres; Kiko e Luan Silva

Técnico: Márcio Zanardi

Arbitragem de Vila Nova x Amazonas

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)



Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)



VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Ficha técnica

Jogo: Vila Nova x Amazonas



Data e horário: 12/10 (domingo) | 18h30 (de Brasília)



Torneio: Série B do Campeonato Brasileiro



Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)



Onde Assistir: Disney+