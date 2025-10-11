Vila Nova x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste domingo, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova recebe o Amazonas no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A bola rola às 18h30 (de Brasília).
Onde assistir Vila Nova x Amazonas ao vivo?
O duelo terá transmissão do Disney+.
Como o Vila Nova chega ao confronto
Com dez triunfos, dez empates e 11 derrotas, o Vila Nova se encontra na 12ª colocação, com 40 pontos. A equipe, no entanto, não vence há nove jogos. São sets empates e duas derrotas.
Como o Amazonas chega ao confronto
O Amazonas, por sua vez, tenta somar pontos para escapar da zona de rebaixamento. A equipe é a 18ª, com 31 pontos (sete vitórias, dez empates e 14 derrotas).
Retrospecto de Vila Nova x Amazonas
Ao todo, as equipes já se enfrentaram três vezes. Foram duas vitórias do Vila Nova contra uma do Amazonas.
Estatísticas
Vila Nova na Série B
- 10 vitórias, 10 empates e 11 derrotas
- 31 gols marcados
- 33 gols sofridos
Amazonas na Série B
- 7 vitórias, 10 empates e 14 derrotas
- 33 gols marcados
- 47 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação Vila Nova
Halls; Elias, Tiago, Weverton e Willian Formiga; Ralf, João Vieira e Igor Henrique; Júnior Todinho, Guilherme Parede e Gabriel Poveda
Técnico: Umberto Louzer
Provável escalação Amazonas
Zé Carlos; Castrillón, Alvariño, Iverton, Léo Coelho e Fabiano; Erick Varão, Guilherme Xavier e Diego Torres; Kiko e Luan Silva
Técnico: Márcio Zanardi
Arbitragem de Vila Nova x Amazonas
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Ficha técnica
Jogo: Vila Nova x Amazonas
Data e horário: 12/10 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
Torneio: Série B do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)
Onde Assistir: Disney+