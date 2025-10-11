Vice-campeão, Caiçara valoriza trabalho do Primavera e elogia XV de Piracicaba

Após a derrota por 2 a 0 para o XV de Piracicaba, que decretou o título do Nhô Quim na Copa Paulista de 2025, o lateral Caiçara, do Primavera, comentou o resultado ainda no gramado do Barão da Serra Negra. O jogador destacou a entrega do elenco e reconheceu o mérito do adversário, que conquistou o tricampeonato.

"Dentro da proposta que a gente tinha de vir defender e tentar jogar numa bola de contra-ataque, deu tudo certo nesse sentido. A gente achou as oportunidades, mas não conseguimos concluir em gol. Era normal a pressão do XV com o apoio da torcida. Eles precisavam do resultado e conseguiram achar o gol. Depois, aumentaram a pressão e a gente não conseguiu voltar pro jogo", disse o jogador.

Caiçara ressaltou que o Primavera teve chances claras, mas lamentou a falta de eficiência nas finalizações. "Ainda no contra-ataque, no cruzamento que eu dei pro Renan, criamos mais uma oportunidade. Infelizmente, não conseguimos marcar, mas faz parte do futebol. Sempre tem um vencedor e um perdedor, e hoje nós fomos os perdedores. Parabenizar o trabalho do XV, que também foi excelente, assim como o nosso", completou.

Agora, o Primavera aguarda a definição do XV de Piracicaba sobre qual competição nacional disputará em 2026 ? a Série D ou a Copa do Brasil. O time de Indaiatuba ficará com a vaga restante.

"A gente tem que se preparar pro que vier, reformular o elenco e encarar uma competição diferente, mais dura e mais forte. É levantar a cabeça e seguir trabalhando", pontuou Caiçara.

Mesmo com o vice-campeonato, o lateral destacou o desempenho da equipe ao longo da competição e exaltou o trabalho do técnico Fernando Marchiori. "Nosso treinador é fora do normal, um paizão no dia a dia, e o trabalho dele foi fundamental pra gente chegar até aqui. Foram duas grandes equipes na final, e o Moisés também vem fazendo um ótimo trabalho no XV. As duas melhores campanhas chegaram à decisão, e isso mostra a qualidade do campeonato", afirmou.