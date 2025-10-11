Veiga exalta elenco do Palmeiras em goleada e vibra com gol de Bruno Rodrigues

O Palmeiras goleou o Juventude neste sábado, por 4 a 1, em duelo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga, autor de um gol e de uma assistência, celebrou a força do elenco em meio a diversos desfalques. O meia vibrou com Bruno Rodrigues, que foi titular pela primeira vez após duas graves lesões e balançou a rede.

"É ruim às vezes jogar com dor, mas já passou. Agora é cada jogo melhorar a parte física, porque querendo ou não atrapalha. Estou feliz de voltar, fazer gol, o time ganhar, estou feliz pelo retorno do Bruno, sabemos o que ele passou. E feliz pelo desempenho de cada atleta. Sabemos que temos alguns jogos importantes. Todo mundo estar bem, no melhor nível, é importante para dar confiança para todos", disse ao Premiere.

Bruno Rodrigues recuperou-se recentemente de cirurgias nos joelhos. A mais recente o tirou de combate por um ano e quatro meses. Contra o Juventude, o atleta palmeirense ganhou sua primeira chance como titular desde que retornou aos gramados e conseguiu marcar seu primeiro gol pelo Verdão.

Os gols do Palmeiras contra o Juventude

? Raphael Veiga, aos 26? do 1°T (Palmeiras)



? Bruno Rodrigues, aos 43? do 1°T (Palmeiras)



? Bruno Fuchs, aos 3? do 2°T (Palmeiras)



? Felipe Anderson, aos 10? do 2°T (Palmeiras)

Elenco forte

"A mentalidade é essa. Todos são importantes no elenco. Por isso o nível dos treinos é bem forte. Todo mundo bem. É um problema bom para o Abel. Embora muitos jogadores jovens de idade e de casa, todo mundo está bem. Quanto mais estivermos bem, melhor para o Palmeiras", seguiu.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com a vitória, portanto, o Palmeiras se mantém na ponta, com 58 pontos e fica a três de distância do Flamengo, que ocupa a vice-liderança. Agora, ambos os times têm o mesmo número de jogos: 26. O Verdão ainda soma duas vitórias a mais que o Rubro-Negro.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)