Vasco desperta interesse pela contratação de Luciano, do São Paulo
O nome do atacante Luciano, do São Paulo, foi ligado ao Vasco por alguns canais vascaínos na web. O assunto ganhou força nos corredores de São Januário e a Gazeta Press apurou que realmente existe o interesse por parte do Cruzmaltino. No entanto, o clube ainda não vai se posicionar sobre o assunto.
A estratégia do Vasco para ter Luciano no próximo ano passa pelo desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Caso o Tricolor paulista conquiste uma vaga na próxima Copa Libertadores, a transação é vista como complicada.
Luciano tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026, e o Vasco não pretende pagar a uma multa rescisória. A ideia é tentar um acordo, que passaria pelo poder de negociação dos agentes do jogador.
A contratação de Luciano conta com o apoio total do técnico Fernando Diniz, fã do futebol de Luciano, com quem trabalhou nos tempos de Fluminense e o levou ao próprio São Paulo.
Agenda do Vasco
Próximos jogos
- Jogo: Fortaleza x Vasco
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Arena Castelão
- Jogo: Vasco x Fluminense
- Data e horário: 20/10 (segunda-feira) | 19h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Maracanã