UFC Rio: Vitor Petrino apaga Thomas Petersen e vence a segunda seguida nos pesados

O público na Farmasi Arena foi à loucura neste sábado (11) com mais uma grande atuação brasileira. Lutando em casa, Vitor Petrino venceu Thomas Petersen por nocaute brutal no terceiro round, em confronto válido pelo card preliminar do UFC Rio.

O mineiro, que estreou recentemente na divisão dos pesados, mostrou potência e paciência ao longo do duelo. Após dois rounds mais cadenciados, encontrou o momento certo para soltar os golpes, acertando uma combinação precisa que levou o americano à lona e obrigou o árbitro a encerrar o combate de imediato.

Com o resultado, o brasileiro alcança a segunda vitória consecutiva desde que subiu de categoria, consolidando sua boa fase após um período instável nos meio-pesados. Já Petersen segue sem conseguir embalar no Ultimate, alternando entre triunfos e reveses em suas últimas aparições.

A luta

O confronto começou em ritmo lento, com Petrino pressionando o rival contra a grade para tentar desgastá-lo. No entanto, o americano conseguiu inverter a posição e até ameaçou buscar as costas do brasileiro. Ainda assim, o mineiro conectou um direto preciso que derrubou o oponente e passou a castigá-lo com um intenso ground and pound, embora sem tempo suficiente para definir o duelo. Nos segundos finais, os dois ainda trocaram golpes francos no centro do octógono.

No segundo assalto, o ritmo aumentou. Ambos buscaram o nocaute logo no início, mas a luta voltou a se prender na grade, levando o árbitro a intervir e reiniciar a ação no centro. A partir daí, o duelo perdeu intensidade, com os lutadores demonstrando desgaste físico até o encerramento do round.

O terceiro e último começou e terminou rapidamente. Petrino conectou um upper seguido de cruzado devastador, apagando Petersen instantaneamente e garantindo uma das vitórias mais impactantes da noite no UFC Rio.

Resultados UFC Rio:

Vitor Petrino nocauteou Thomas Petersen no terceiro round;

Bia Mesquita finalizou Irina Alekseeva no segundo round;

Lucas Fenômeno venceu Stewart Nicoll por decisão unânime;

Júlia Polastri nocauteou Karolina Kowalkiewicz no terceiro round;

Luan Lacerda finalizaou Saimon Oliveira no segundo round.

