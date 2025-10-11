UFC Rio: Vicente Luque sucumbe a Joel Álvarez e acumula segunda derrota seguida
Vicente Luque sofreu uma derrota por decisão unânime para o espanhol Joel Álvarez neste sábado (11), durante o UFC Rio. Desde os primeiros rounds, Álvarez conseguiu ditar o ritmo do confronto, impondo sua estratégia e limitando as ações do brasileiro no octógono.
Com o resultado, Luque registra duas derrotas consecutivas no UFC. Enquanto isso, o espanhol mantém a sequência positiva, conquistando a quarta vitória seguida e marcando seu primeiro triunfo na categoria dos meio-médios (77 kg).
A luta
O primeiro round começou de forma lenta, com ambos os atletas buscando a melhor distância. A ação foi interrompida após Luque alegar ter recebido um dedo no olho, mas a revisão confirmou que se tratou de um golpe legal. Retornando ao combate, os dois passaram a trocar golpes de forma mais aberta, mas o espanhol acertou com mais precisão e eficácia.
No segundo assalto, a dinâmica se manteve semelhante. Após momentos de luta em pé, Álvarez levou Luque ao chão e dominou o brasileiro, aplicando uma sequência intensa de golpes no ground and pound. Apesar do domínio, o atleta da casa conseguiu sobreviver até o final do round.
No terceiro round, já visivelmente cansados, a luta começou em ritmo mais lento. Precisando de um nocaute ou finalização para reverter o duelo, Luque tentou uma queda, mas quem permaneceu por cima foi o espanhol, consolidando o controle e garantindo a vitória na decisão unânime dos juízes.
Resultados UFC Rio:
Joel Álvarez venceu Vicente Luque por decisão unãnime;
Mario Pinto nocauteou Jhonata Diniz no segundo round;
Kaan Ofli finalizou Ricardo Carcacinha no primeiro round;
Michael Aswell nocauteou Lucas Almeida no primeiro round;
Jafel Filho finalizou Clayton Carpenter no primeiro round;
Vitor Petrino nocauteou Thomas Petersen no terceiro round;
Bia Mesquita finalizou Irina Alekseeva no segundo round;
Lucas Fenômeno venceu Stewart Nicoll por decisão unânime;
Júlia Polastri nocauteou Karolina Kowalkiewicz no terceiro round;
Luan Lacerda finalizaou Saimon Oliveira no segundo round.
