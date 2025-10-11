UFC Rio: Deiveson Figueiredo supera Montel Jackson por decisão dividida
O brasileiro Deiveson Figueiredo, ex-campeão peso-palha (57 kg) e agora competindo na categoria peso-galo (61 kg), conquistou uma importante vitória neste sábado (11). Durante o UFC Rio, o paranese superou o norte-americano Montel Jackson por decisão dividida dos juízes.
Durante os três rounds, 'Daico' capitalizou quedas e golpes precisos, conseguindo impor seu ritmo e somar pontos importantes ao longo da luta. O triunfo representa uma recuperação para o brasileiro, que vinha de duas derrotas consecutivas e buscava reencontrar o caminho das vitórias.
Já Montel Jackson, 15º colocado no ranking da divisão, que vinha de seis vitórias seguidas, volta a ser derrotado. O confronto destacou a capacidade de adaptação de Deiveson à nova categoria, mostrando que o ex-campeão segue competitivo e pronto para se manter entre os principais nomes do peso-galo.
A luta
O primeiro round começou com Deiveson, sexto colocado no ranking da divisão até 61 kg, buscando a superioridade sobre o adversário. Após alguns minutos de trocação em pé, o brasileiro levou a luta para o solo e tentou estabelecer controle, mas não conseguiu manter a posição. O restante do assalto foi mais equilibrado, com 'Daico' mantendo uma postura mais agressiva.
No segundo round, o paraense voltou a derrubar Jackson e conseguiu a montada, levando o público brasileiro ao delírio. Alternando posições, buscou oportunidades de finalização, mas o norte-americano conseguiu se levantar. Depois disso, a luta se tornou mais cadenciada, com ambos os atletas explorando contra-ataques e tentando poupar energia.
O terceiro round foi marcado por um ritmo mais lento, com os dois lutadores tentando se preservar. Precisando de uma mudança para reverter o resultado, Jackson investiu em chutes baixos, mas não foi suficiente. Apesar de conectar alguns golpes, não conseguiu impedir que Figueiredo mantivesse o controle no chão até o fim do assalto.
Resultados UFC Rio:
Deiveison Figueiredo venceu Montel Jackson por decisão dividida;
Joel Álvarez venceu Vicente Luque por decisão unãnime;
Mario Pinto nocauteou Jhonata Diniz no segundo round;
Kaan Ofli finalizou Ricardo Carcacinha no primeiro round;
Michael Aswell nocauteou Lucas Almeida no primeiro round;
Jafel Filho finalizou Clayton Carpenter no primeiro round;
Vitor Petrino nocauteou Thomas Petersen no terceiro round;
Bia Mesquita finalizou Irina Alekseeva no segundo round;
Lucas Fenômeno venceu Stewart Nicoll por decisão unânime;
Júlia Polastri nocauteou Karolina Kowalkiewicz no terceiro round;
Luan Lacerda finalizaou Saimon Oliveira no segundo round.
