Topo

Esporte

UFC Rio: Deiveson Figueiredo supera Montel Jackson por decisão dividida

Deiveson Figueiredo comemora após superar Montel Jackson em luta do UFC Rio - Ed Mulholland/Zuffa LLC
Deiveson Figueiredo comemora após superar Montel Jackson em luta do UFC Rio Imagem: Ed Mulholland/Zuffa LLC

11/10/2025 22h14

O brasileiro Deiveson Figueiredo, ex-campeão peso-palha (57 kg) e agora competindo na categoria peso-galo (61 kg), conquistou uma importante vitória neste sábado (11). Durante o UFC Rio, o paranese superou o norte-americano Montel Jackson por decisão dividida dos juízes.

Durante os três rounds, 'Daico' capitalizou quedas e golpes precisos, conseguindo impor seu ritmo e somar pontos importantes ao longo da luta. O triunfo representa uma recuperação para o brasileiro, que vinha de duas derrotas consecutivas e buscava reencontrar o caminho das vitórias.

Já Montel Jackson, 15º colocado no ranking da divisão, que vinha de seis vitórias seguidas, volta a ser derrotado. O confronto destacou a capacidade de adaptação de Deiveson à nova categoria, mostrando que o ex-campeão segue competitivo e pronto para se manter entre os principais nomes do peso-galo.

A luta

O primeiro round começou com Deiveson, sexto colocado no ranking da divisão até 61 kg, buscando a superioridade sobre o adversário. Após alguns minutos de trocação em pé, o brasileiro levou a luta para o solo e tentou estabelecer controle, mas não conseguiu manter a posição. O restante do assalto foi mais equilibrado, com 'Daico' mantendo uma postura mais agressiva.

No segundo round, o paraense voltou a derrubar Jackson e conseguiu a montada, levando o público brasileiro ao delírio. Alternando posições, buscou oportunidades de finalização, mas o norte-americano conseguiu se levantar. Depois disso, a luta se tornou mais cadenciada, com ambos os atletas explorando contra-ataques e tentando poupar energia.

O terceiro round foi marcado por um ritmo mais lento, com os dois lutadores tentando se preservar. Precisando de uma mudança para reverter o resultado, Jackson investiu em chutes baixos, mas não foi suficiente. Apesar de conectar alguns golpes, não conseguiu impedir que Figueiredo mantivesse o controle no chão até o fim do assalto.

Resultados UFC Rio:

Deiveison Figueiredo venceu Montel Jackson por decisão dividida;

Joel Álvarez venceu Vicente Luque por decisão unãnime;

Mario Pinto nocauteou Jhonata Diniz no segundo round;

Kaan Ofli finalizou Ricardo Carcacinha no primeiro round;

Michael Aswell nocauteou Lucas Almeida no primeiro round;

Jafel Filho finalizou Clayton Carpenter no primeiro round;

Vitor Petrino nocauteou Thomas Petersen no terceiro round;

Bia Mesquita finalizou Irina Alekseeva no segundo round;

Lucas Fenômeno venceu Stewart Nicoll por decisão unânime;

Júlia Polastri nocauteou Karolina Kowalkiewicz no terceiro round;

Luan Lacerda finalizaou Saimon Oliveira no segundo round.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Abel exalta Bruno Rodrigues e manda recado à torcida: 'Precisamos nos momentos difíceis'

Autor de gol do XV de Piracicaba nos acréscimos festeja título: "Sensação indescritível"

Abel diz que Palmeiras é 'f...' com apoio da Mancha e pede união pelo time

Abel revela futuro de Bruno Fuchs no Palmeiras e elogia desempenho contra o Juventude

UFC Rio: Deiveson Figueiredo supera Montel Jackson por decisão dividida

Veiga celebra fim das dores e vê 'problema bom' para Abel no Palmeiras

Argentina bate o México e pega a Colômbia na semi do Mundial sub-20

UFC Rio: Vicente Luque sucumbe a Joel Álvarez e acumula segunda derrota seguida

Nenê lamenta erros e pede união após goleada sofrida pelo Juventude: "Temos trabalhar mais"

Brasil conquista dobradinha e 2 bronzes no primeiro dia do Grand Prix de Lima de judô

Veiga exalta elenco do Palmeiras em goleada e vibra com gol de Bruno Rodrigues