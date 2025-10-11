UFC Rio: Com 'Véio da Havan' no corner, Jhonata Diniz é dominado por Mario Pinto
O brasileiro Jhonata Diniz amargou um revés no UFC neste sábado (11), durante o evento realizado no Rio de Janeiro. Desde o início do combate, ele foi controlado no solo pelo português Mario Pinto, que ditou o ritmo da luta e limitou as ações do peso-pesado curitibano.
Com o resultado, Jhonata Diniz registra mais uma derrota em sua trajetória no Ultimate, enquanto Pinto segue invicto e conquista a segunda vitória na organização. Curiosamente, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, estava presente no corner do brasileiro durante o combate, acompanhando de perto a atuação do atleta.
A luta
O primeiro minuto começou de forma estudada. Mario Pinto foi o primeiro a tomar a iniciativa, levando Diniz ao chão, mas o brasileiro conseguiu se levantar rapidamente. Apesar disso, o atleta português voltou a derrubar o curitibano e, desta vez, conseguiu manter o controle no solo. Pinto alcançou a montada e transformou Diniz em passageiro da agonia, com diversas tentativas de finalização e ataques de ground and pound, mas o brasileiro conseguiu sobreviver ao assalto.
O segundo round iniciou de maneira semelhante, com Pinto pressionando Diniz na grade e investindo novamente na queda. Após um período sem grandes ações, o português conseguiu novamente a montada, embora sem a mesma efetividade do primeiro round. Em seguida, desferiu uma sequência de golpes que deixaram o brasileiro sem reação, até a interrupção do árbitro.
Momento complicado
O final do card preliminar não correspondeu às expectativas. Na penúltima luta, Jafel Filho aplicou uma bela kimura e finalizou Clayton Carpenter no primeiro assalto. No confronto que encerrou as preliminares, Lucas Almeida acabou sendo dominado pelo norte-americano Michael Aswell, sofrendo a primeira derrota brasileira diante de atletas estrangeiros no Rio. O início do card principal também deixou a torcida desapontada: Ricardo 'Carcacinha' foi finalizado ainda no primeiro round por Kaan Ofli.
Resultados UFC Rio:
Mario Pinto nocauteou Jhonata Diniz no segundo round;
Kaan Ofli finalizou Ricardo Carcacinha no primeiro round;
Michael Aswell nocauteou Lucas Almeida no primeiro round;
Jafel Filho finalizou Clayton Carpenter no primeiro round;
Vitor Petrino nocauteou Thomas Petersen no terceiro round;
Bia Mesquita finalizou Irina Alekseeva no segundo round;
Lucas Fenômeno venceu Stewart Nicoll por decisão unânime;
Júlia Polastri nocauteou Karolina Kowalkiewicz no terceiro round;
Luan Lacerda finalizaou Saimon Oliveira no segundo round.
Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok