UFC Rio: Bia Mesquita atropela Irina Alekseeva em estreia no Ultimate

O público presente na Farmasi Arena teve mais um motivo para vibrar neste sábado (11). Em sua aguardada estreia no Ultimate, Bia Mesquita confirmou o status de promessa e derrotou Irina Alekseeva por finalização, com um mata-leão aplicado no segundo round, em duelo válido pelo card preliminar do UFC Rio.

Reconhecida como uma das maiores atletas da história do jiu-jítsu, a peso-galo (61 kg) mostrou tranquilidade desde o início e colocou em prática toda sua experiência na arte suave. Após um começo equilibrado, conseguiu levar a oponente ao solo e, com domínio técnico, avançou para as transições que culminaram no estrangulamento vitorioso.

Com o resultado, Mesquita inicia sua trajetória no MMA com o pé direito e reforça as expectativas em torno de seu futuro na divisão. Já a russa amarga a terceira derrota consecutiva na organização, vendo sua permanência no plantel em situação delicada.

A luta

O confronto começou em ritmo cadenciado, com ambas as atletas se estudando e tentando encontrar a melhor distância. Bia foi a primeira a tomar iniciativa, encurtando a distância, pressionando na grade e derrubando a rival. Na sequência, montou e iniciou uma sequência dura de 'ground and pound'. A 'Ronda russa' resistiu como pôde, mas acabou castigada durante boa parte do primeiro round, que terminou com amplo domínio da estreante.

No segundo assalto, a brasileira manteve a estratégia, derrubando novamente e trabalhando com eficiência no solo. Bastaram poucos movimentos para encaixar um preciso mata-leão e encerrar o duelo, garantindo uma estreia marcante no UFC diante da torcida carioca.

Vitória brasileira

Lucas 'Fenômeno' subiu ao octógono mais famoso do mundo pela segunda vez na carreira. Em sua estreia, o amazonense acabou superado, mas, desta vez, no Rio de Janeiro, mostrou maturidade e superou o australiano Stewart Nicoll, garantindo seu primeiro triunfo no Ultimate.

Resultados UFC Rio:

Bia Mesquita finalizou Irina Alekseeva no segundo round;

Lucas Fenômeno venceu Stewart Nicoll por decisão unânime;

Júlia Polastri nocauteou Karolina Kowalkiewicz no terceiro round;

Luan Lacerda finalizaou Saimon Oliveira no segundo round.

