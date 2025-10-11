Topo

UFC Rio ao vivo: que horas começa e onde assistir Charles do Bronx x Mateusz Gamrot

Charles do Bronxs comemora vitória no UFC 289 - Jeff Bottari/Zuffa LLC
Charles do Bronxs comemora vitória no UFC 289
Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/10/2025 05h30

O brasileiro Charles "do Bronxs" Oliveira volta ao octógono para enfrentar o polonês Mateusz Gamrot hoje (11), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, pelo UFC Rio 2025. O card principal tem início previsto para às 20h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma) fará a transmissão.

Charles retorna ao Octógono após a derrota para Ilia Topuria no UFC 317, em julho, em duelo pelo cinturão dos leves. Um dos maiores nomes do MMA brasileiro, Do Bronxs perdeu apenas três das últimas 16 lutas - duas em disputas de título. Um triunfo em casa pode colocá-lo de volta na corrida pelo cinturão.

Mateusz Gamrot desembarca no Rio de Janeiro pronto para surpreender. Conhecido pelo wrestling e preparo físico, o polonês aceitou substituir Rafael Fiziev com 20 dias de antecedência. Atleta do UFC desde 2020, Gamrot venceu oito das 11 lutas na organização, superando nomes como Rafael dos Anjos, Rafael Fiziev e Arman Tsarukyan.

UFC Rio 2025 - Card completo do evento

Card Principal - 20h (horário de Brasília)

  • Charles "do Bronxs" Oliveira x Mateusz Gamrot: Peso-leve (até 70,3 kg)
  • Deiveson Figueiredo x Montel Jackson: Peso-galo (até 61,2 kg)
  • Vicente Luque x Joel Álvarez: Peso meio-médio (até 77,1 kg)
  • Jhonata Diniz x Mario Pinto: Peso-pesado (até 120,2 kg)
  • Ricardo Ramos x Kaan Ofli: Peso-pena (até 65,7 kg)
  • Lucas Almeida x Michael Aswell: Peso-pena (até 65,7 kg)

Card Preliminar - 17h (horário de Brasília)

  • Jafel Filho x Clayton Carpenter: Peso-mosca (até 56,7 kg)
  • Vitor Petrino x Thomas Petersen: Peso-pesado (até 120,2 kg)
  • Bia Mesquita x Irina Alekseeva: Peso-galo (até 61,2 kg)
  • Lucas Rocha x Stewart Nicoll: Peso-mosca (até 56,7 kg)
  • Valter Walker x Mohammed Usman: Peso-pesado (até 120,2 kg)
  • Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz: Peso-palha (até 52,1 kg)
  • Luan Lacerda x Saimon Oliveira: Peso-galo (até 61,2 kg)

Charles "do Bronxs" Oliveira x Mateusz Gamrot -- UFC Rio 2025

  • Data e hora: 1 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Farmasi Arena, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

