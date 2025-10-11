Transmissão do Mister Olympia ao vivo: veja que horas começa e onde assistir hoje

Topo

Ramon Dino e Chris Bumstead no Mr Olympia do ano passado Imagem: Reprodução/Mr Olympia
11/10/2025 11h50

O brasileiro Ramon Dino entra hoje na disputa da categoria Classic Physique, em Las Vegas, nos Estados Unidos, pelo Mister Olympia 2025. As prévias começam às 13h (de Brasília) deste sábado (11), e as finais estão marcadas para 22h.

Onde assistir? A transmissão será realizada pela Olympia TV (pay-per-view).

Ramon Dino tenta o primeiro título da carreira no Mister Olympia. Ele foi vice-campeão em duas oportunidades e ficou em quinto lugar em 2024.

Considerado o torneio mais prestigiado do fisiculturismo, o Mister Olympia reunirá 400 atletas distribuídos em 11 categorias.

O Brasil contará com 59 representantes, sendo 31 homens e 28 mulheres. Isa Pereira Nunes, campeã vigente da categoria Wellness, buscará manter o título.

Na Classic Physique, o destaque brasileiro é Ramon Dino, que foi vice-campeão em 2023 e garantiu a quinta colocação no ano seguinte.

Confira a programação do Mister Olympia 2025:

Sábado (11 de outubro)

  • 13h30 - Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia
  • 13h30 - Pré-julgamento e final categoria Wheelchair
  • 23h - Finais das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia

Mister Olympia 2025

  • Local: Las Vegas, nos Estados Unidos
  • Transmissão: Olympia TV (pay-per-view)

