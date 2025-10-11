Transmissão Do Bronx x Gamrot no UFC Rio ao vivo: veja onde assistir

Topo

Charles Do Bronx comemora vitória contra Justin Gaethje Imagem: Chris Unger/Zuffa LLC
11/10/2025 18h30

O brasileiro Charles "do Bronxs" Oliveira enfrenta o polonês Mateusz Gamrot hoje (11), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, pelo UFC Rio 2025. O card principal tem início previsto para às 20h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma) fará a transmissão.

Após perder para Ilia Topuria no UFC 317, Charles retorna ao Octógono em busca de redenção. Do Bronxs, um dos maiores nomes do MMA brasileiro, tem apenas três derrotas nas últimas 16 lutas, sendo duas em disputas de cinturão.

Mateusz Gamrot chega ao Rio pronto para surpreender. O polonês substituiu Rafael Fiziev faltando 20 dias para o combate e possui oito vitórias em 11 lutas no UFC, com triunfos sobre nomes importantes da categoria.

UFC Rio 2025 - Card completo do evento

Card Principal - 20h (horário de Brasília)

  • Charles "do Bronxs" Oliveira x Mateusz Gamrot: Peso-leve (até 70,3 kg)
  • Deiveson Figueiredo x Montel Jackson: Peso-galo (até 61,2 kg)
  • Vicente Luque x Joel Álvarez: Peso meio-médio (até 77,1 kg)
  • Jhonata Diniz x Mario Pinto: Peso-pesado (até 120,2 kg)
  • Ricardo Ramos x Kaan Ofli: Peso-pena (até 65,7 kg)
  • Lucas Almeida x Michael Aswell: Peso-pena (até 65,7 kg)

Card Preliminar - 17h (horário de Brasília)

  • Jafel Filho x Clayton Carpenter: Peso-mosca (até 56,7 kg)
  • Vitor Petrino x Thomas Petersen: Peso-pesado (até 120,2 kg)
  • Bia Mesquita x Irina Alekseeva: Peso-galo (até 61,2 kg)
  • Lucas Rocha x Stewart Nicoll: Peso-mosca (até 56,7 kg)
  • Valter Walker x Mohammed Usman: Peso-pesado (até 120,2 kg)
  • Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz: Peso-palha (até 52,1 kg)
  • Luan Lacerda x Saimon Oliveira: Peso-galo (até 61,2 kg)

Charles "do Bronxs" Oliveira x Mateusz Gamrot -- UFC Rio 2025

  • Data e hora: 11 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Farmasi Arena, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

