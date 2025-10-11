Topo

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir

11/10/2025 17h30

Palmeiras e Juventude se enfrentam hoje (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo adiado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras quer manter o embalo e ampliar a distância para os concorrentes diretos. A equipe comandada por Abel Ferreira vem de uma sequência positiva, com quatro vitórias nas últimas cinco partidas — a mais recente sobre o São Paulo, no clássico.

Enquanto isso, o Juventude tenta reagir após resultados negativos recentes. O time gaúcho perdeu três dos últimos cinco jogos e, na rodada passada, acabou derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1, atuando em Caxias do Sul.

Palmeiras x Juventude -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 11 de outubro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

