Topo

Esporte

Trajano: Flamengo tem elenco melhor que Palmeiras, mas muitos jogando mal

do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/10/2025 22h58

Após o Palmeiras vencer o Juventude e assumir a liderança isolada do Brasileirão, José Trajano, no Fim de Papo, comparou o elenco alviverde com o do Flamengo, vice-líder.

Para o colunista, apesar de ter um elenco até melhor, o Flamengo tem muitos jogadores em fase de oscilação, entregando desempenho abaixo do esperado.

O Flamengo tem um excelente elenco, talvez tenha até o melhor elenco do país, mas tem muita gente jogando mal e decepcionando. Vamos começar pelo Pedro. Ele oscilou demais esse ano, está na reserva do Flamengo e quando entra, não resolve.

Relacionadas

Bruno Rodrigues marca pelo Palmeiras após falha de Jandrei; assista

Palmeiras vence com gol de B. Rodrigues, falha de Jandrei e é líder isolado

Abel diz que Palmeiras é 'f...' com apoio da Mancha e pede união pelo time

O Bruno Henrique quando entra ele só cai e reclama não é? O Pulgar não joga faz tempo, o De La Cruz não aguenta jogar os noventa minutos. [...] O Samuel Lino que chegou, em um mês ele foi pra seleção brasileira. Agora a torcida quer matar o Samuel Lino.
José Trajano

'História linda de recomeço', diz Fabiola sobre gol de Bruno Rodrigues

Eu acho linda essas histórias de reconstrução, né, de recomeço. O esporte de alto rendimento não é saudável. Ele leva o corpo sempre no limite. Os jogadores atuam com injeções, com dor, coisas que a gente às vezes nem sabe.
Fabiola Andrade

'Jogo da redenção': Fabíola destaca superação em goleada do Palmeiras

Foi o jogo da redenção dos palmeirenses. Então, Raphael Veiga, que não marcava desde fevereiro, com a bola rolando. O primeiro gol do Bruno Rodrigues, história linda, duas cirurgias nos joelhos, enfim, depois de dois anos. Lindo o gol dele, apesar do Jandrei ter ajudado bastante, mas era legal ver a recuperação de um atleta.
Fabíola Andrade

Trajano: Palmeiras pode encaminhar título se vencer Flamengo

O Palmeiras, como diria o outro, nesse momento está com a faca e o queijo na mão, mas isso não quer dizer que ele vai cortar esse queijo direitinho, tem lenha pra queimar ainda. E esse jogo contra o Flamengo, agora passou a ser mais determinante do que era.
José Trajano

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL
Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

Assista ao programa completo

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

'História linda de recomeço', diz Fabiola sobre gol de Bruno Rodrigues

Com Messi decisivo, Inter Miami goleia Atlanta United pela MLS

'Jogo da redenção': Fabíola destaca superação em goleada do Palmeiras

Trajano: Flamengo tem elenco melhor que Palmeiras, mas muitos jogando mal

Trajano: Palmeiras pode encaminhar título se vencer Flamengo

Marchiori lamenta vice com gol no fim e põe foco do Primavera no Paulistão 2026

Aqui é Brasil! Charles do Bronx finaliza Mateusz Gamrot e leva público à loucura no UFC Rio

Popó e Werdum selam a paz em reencontro no Rio: 'O esporte venceu mais uma vez'

Técnico do XV exalta lucidez do time e se declara à torcida após título: "Foi o 12º jogador"

Abel exalta Bruno Rodrigues e manda recado à torcida: 'Precisamos nos momentos difíceis'

Autor de gol do XV de Piracicaba nos acréscimos festeja título: "Sensação indescritível"