Técnico do XV exalta lucidez do time e se declara à torcida após título: "Foi o 12º jogador"

Exausto, o técnico Moisés Egert não escondeu sua emoção com o título do XV de Piracicaba na Copa Paulista, neste sábado. O treinador elogiou a festa da torcida e a lucidez da equipe, que reverteu a vantagem do Primavera no Barão de Serra Negra e venceu o segundo jogo da final por 2 a 0, com direito a gol nos acréscimos.

Moisés exaltou o fato da Nhô Quim ter acreditado "até o final" e disse que, durante a semana, já projetava que seu time conseguiria erguer o troféu sem levar a decisão para os pênaltis.

"Estou muito cansado, muita dor de cabeça. A gente tinha a sensação de que ia ser dentro de campo, sem ser nos pênaltis, e graças a Deus aconteceu. Deus esteve no controle sempre desse trabalho, óbvio que nós fizemos por onde, a oportunidade de fazer uma noite especial, algo especial, acredito que seja um dia daqueles a ser lembrado para sempre. Fizemos a escolha certa, as decisões certas, o time fez uma grande partida. O segundo tempo foi espetacular, não abriu mão, não se desorganizou, foi muito lúcido e acreditou até o final. Conversamos a semana inteira, até o último apito, sobre acreditar que era possível ser campeão dentro de campo, e eles acreditaram", festejou em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por XV de Piracicaba (@xvpiracicaba)

Carinho da torcida

Festejado pelos torcedores, o comandante do XV retribuiu o carinho e dedicou o título à torcida, que lotou o Barão. Foram mais de 14 mil vozes incentivando a equipe sem parar.

"A última bola foi merecida porque coroou todo um trabalho de elenco, diretoria, teve muitas mãos aí. O torcedor foi o 12º jogador, os nossos familiares que estavam aqui, ajudaram, apoiaram, fizeram uma grande festa. Lá em Campinas, quando acabou, nós perdemos e eles tinham a certeza de que conseguiríamos reverter. Eles estavam certos, vieram aqui, foram o 12º jogador", afirmou o treinador.

Este não é o primeiro título de Moisés pelo Nhô Quim. O técnico, que vive na cidade de Piracicaba há anos, já foi campeão como jogador.

"Estou muito feliz, muito feliz mesmo. É a minha cidade que eu moro, cidade dos meus familiares, cidade dos meus filhos, dos meus netos, dos meus sobrinhos, dos meus amigos... Eu joguei no XV de Piracicaba, comecei no XV de Piracicaba como treinador, fui campeão em 2011 em casa e voltei a ser campeão agora. Sentimento de gratidão, agradeço muito a Deus por me ter dado uma oportunidade, e esses atletas dentro de campo são os grandes responsáveis", finalizou.

Foco na Série D

Campeão, o XV de Piracicaba ganhou, além do troféu, a possibilidade de escolher entre disputar a Série D do Brasileirão ou a Copa do Brasil em 2026. Visando um calendário mais encorpado na próxima temporada, o clube disputará a Quarta Divisão.

Com um novo formato, o torneio está previsto para ter início no dia 5 de abril do ano que vem. Antes disso, entretanto, o time de Piracicaba tem outro compromisso pela frente em seu calendário: a Série A2 do Paulista.