Técnico de Mike Tyson sela a paz entre Popó e Werdum: 'Esporte venceu'

Rafael Cordeiro, técnico de Myke Tyson, publicou um vídeo no Instagram ao lado dos lutadores Popó e Fabrício Werdum, além do empresário Pablo Marçal. Na gravação, ele "sela" a amizade entre os lutadores e diz que "o esporte venceu".

O que aconteceu

Cordeiro apareceu com Popó e Verdum duas semanas após os atletas protagonizarem uma briga generalizada. A confusão aconteceu depois da luta entre Popó e Wanderlei Silva, quando Wanderlei foi desclassificado por golpes ilegais.

Werdum, do time de Wanderlei, se envolveu em uma briga generalizada com a equipe de Popó, gerando um tumulto nos bastidores.

Conflito de versões

Popó e Werdum tiveram relatos distintos sobre a briga. Fabrício Werdum afirmou que a equipe de Popó invadiu o ringue gritando e partiu para cima do grupo de Wanderlei. Segundo ele, a reação foi em defesa própria, e tanto ele quanto Wanderlei foram agredidos.

Popó, por outro lado, disse que Werdum e sua equipe iniciaram a confusão e chamou o rival de "covarde". Ele afirmou que o ex-UFC tenta se vitimizar e que as imagens da briga comprovam sua versão. No fim da luta, Popó pediu desculpas pelo ocorrido.