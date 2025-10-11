Topo

Esporte

Surfe: Yago Dora vence prêmio de melhor manobra em torneio de aéreos

Yago Dora fatura Monster Air no Stab High - Reprodução/Stab
Yago Dora fatura Monster Air no Stab High Imagem: Reprodução/Stab
do UOL

Guilherme Dorini

Colaboração para o UOL

11/10/2025 04h37

O campeão mundial Yago Dora encerrou sua participação no Stab High Sydney com mais um feito marcante: o brasileiro levou o prêmio Monster Air, concedido à manobra mais impactante de todo o evento.

Acho que foi muito bom para mim fazer algo diferente, ver todo mundo puxando os limites do nosso esporte. É uma celebração do surfe progressivo — sempre quis fazer parte disso. Estou feliz por levar esse prêmio para casa. Amei esses dois últimos dias aqui Yago Dora

Relacionadas

Surfe: Brasileiros chegam pressionados por vaga na elite em Saquarema

Surfe: Foto icônica de Gabriel Medina entra para acervo do Museu Olímpico

Chumbo surfou a maior onda do Brasil após 22h no carro: 'Uma avalanche'

A conquista rendeu a ele um bônus de 10 mil dólares e reforçou sua reputação como um dos surfistas mais criativos e técnicos da atualidade.

O que aconteceu

Único brasileiro entre os 37 competidores do masculino, Yago manteve um alto nível durante toda a competição, chegando à semifinal na liderança geral, com 46 pontos — a maior somatória até então.

Na decisão, cada atleta teve direito a três ondas para cada lado, com a melhor esquerda e direita computando o resultado final.

O brasileiro terminou com 38 pontos, enquanto o australiano Joel Vaughan, também integrante da elite da WSL, somou 48 para ficar com o título.

Mesmo fora do topo do pódio, Yago encerrou o evento na quarta colocação geral e com a manobra mais comentada do campeonato — um aéreo frontside, com uma rotação atrasada, surpreendendo quem estava assistindo.

Campeões

O Stab High Sydney reuniu quatro categorias: Pro Mens, Pro Womens, Ladybirds (meninas até 15 anos) e Bottle Rockets (meninos até 15 anos). Além de Vaughan, venceram Sierra Kerr, filha do ex-top mundial Josh Kerr, no feminino; Skai Suitt entre as Ladybirds; e Loci Cullen na divisão Bottle Rockets.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Charles Do Bronx promete "separar os homens dos meninos" contra Gamrot no UFC Rio

São Paulo tem menos de 20% de chances de garantir vaga na Copa Libertadores

Matheus Cunha vê goleada como padrão de excelência e elogia comprometimento do Brasil

Destaque da base vive expectativa de estrear pelo Palmeiras contra o Juventude

Amor mútuo! Retorno de Charles Do Bronx ao Brasil vira trunfo por retomada no UFC

Corinthians volta atrás e decide não assinar contrato com empresa de logística; entenda

Zé Rafael se firma no Santos, mas ainda vê potencial para evolução após cirurgia

Palmeiras x Juventude: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

'Sportswashing': Como o futebol feminino se beneficiou na Arábia Saudita

Base da CBF vive crise com vexame no Mundial sub-20 e erros de planejamento

UFC Rio ao vivo: que horas começa e onde assistir Charles do Bronx x Mateusz Gamrot