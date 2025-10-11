Topo

Sub-15 do Santos vence Guarani e vai às quartas do Paulistão; sub-17 é eliminado

11/10/2025 18h34

O Santos teve manhã movimentada neste sábado pelas categorias de base do Campeonato Paulista. Enquanto o time sub-15 garantiu vaga nas quartas de final ao derrotar novamente o Guarani, o sub-17 acabou sendo eliminado pelo Juventus.

Agora, o Peixe terá pela frente o Corinthians nas quartas de final, com datas ainda a serem definidas pela Federação Paulista de Futebol.

Como foi o jogo?

O sub-15 confirmou a classificação com autoridade, vencendo o Bugre por 3 a 0 no Estádio Thelmo de Almeida, em Cosmópolis ? mesmo placar do jogo de ida. Tiago Barros abriu o marcador de pênalti ainda no primeiro tempo, e Brayan Torres e Júlio César ampliaram na etapa final, selando o placar agregado de 6 a 0.

O técnico Fabrício Monte escalou a equipe com Henrique Braz; Gumbys (Vinícius Morato), Felipe Gustavo, Danilo Ribeiro (João Miguel) e Carioca (Miguel Zulu); Tiago Barros, Nicolas Paulino, Caíque Silva (Francisco) e Arthur Lima (Brayan Torres); Léo Salin (Júlio César) e Ravi (Ignácio Pereira).

Sub-17 dá adeus ao estadual

Já o time sub-17 não teve a mesma sorte. Jogando no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o Santos foi superado pelo Juventus por 2 a 0 e se despediu do torneio.

Após o empate por 2 a 2 no duelo de ida, o Alvinegro Praiano acabou eliminado com o placar agregado de 4 a 2.

A equipe comandada por Elder Campos iniciou o confronto com João Pedro; Davizinho (Davi Damásio), Gabriel Cocô (Guilherme Cruz), Samuel Costa (Daniel Goes) e Rafa Gonzaga; Cabelo (Pradella), Matheus Garcia (Samuel Pierri), Vinícius Fabrie, Benício (Vinícius Rocha); Nadson (Evandro) e David Nogueira (Ian Vicentini).

