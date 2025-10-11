Série C pega fogo na rodada final, e 7 times lutam por vagas; veja cenários

O quadrangular final da Série C termina hoje com quatro jogos espalhados pelo país e promessa de muita emoção na briga pelas três vagas restantes na 2ª divisão nacional.

Dos oito sobreviventes, sete têm chances de acesso para a Série B. Apenas a Ponte Preta fica fora do escopo, já que garantiu seu retorno de maneira antecipada há duas semanas.

Londrina, São Bernardo, Floresta e Caxias formam o Grupo B, e todos eles mantêm vivo o sonho de subir — a CBF considerou a fase inicial do torneio, composta por 20 times, como uma espécie de "Grupo A".

Ponte Preta e Guarani, líderes do Grupo C, jogam clássico na rodada final Imagem: Anderson Romao/AGIF

A Ponte lidera o Grupo C, que ainda tem Guarani, Brusque e Náutico. As três equipes que lutam pela última vaga da chave estão separadas por apenas dois pontos.

A última rodada terá dérbi de Campinas, "nova Batalha dos Aflitos" e decisões no Sul. A fase terminará com quatro classificados à Série B, dois de cada chave — os líderes de cada grupo ainda farão a final do torneio.

Quais serão os jogos?

Grupo B

17h - Londrina x São Bernardo (Estádio VDG, em Londrina)

17h - Caxias x Floresta (Estádio Centenário, em Caxias do Sul)

Grupo C

17h - Ponte Preta x Guarani (Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas)

17h - Náutico x Brusque (Estádio dos Aflitos, no Recife)

Como está o Grupo B?

1 - Londrina: 9 pontos (2 vitórias, saldo +2 e 5 gols pró)

2 - São Bernardo: 6 pontos (1 vitória, saldo 0 e 3 gols pró)

3 - Floresta: 6 pontos (1 vitória, saldo 0 e 1 gol pró)

4 - Caxias: 3 pontos (0 vitória, saldo -2 e 1 gol pró)

Cenários de promoção

Londrina (vs São Bernardo)

Vencendo ou empatando = sobe

Perdendo = pode subir, desde que o Floresta não vença o Caxias; se cearenses vencerem, decisão vai para o saldo

São Bernardo (vs Londrina)

Vencendo = pode subir, desde que o Floresta não vença por uma diferença maior

Empatando = pode subir, desde que o Floresta não vença o Caxias (se empatarem, decisão vai para gols pró)

Perdendo = pode subir, desde o Caxias vença o Floresta por um gol de diferença (e depende de saldo ou número de gols)

Floresta (vs Caxias)

Vencendo = pode subir, desde que o São Bernardo não vença o Londrina (se paulistas vencerem, decisão vai para saldo)

Empatando = pode subir, desde que o São Bernardo perca para o Londrina

Perdendo = não sobe

Caxias (vs Floresta)

Vencendo = pode subir, desde que o São Bernardo perca para o Londrina por uma diferença maior

Empatando = não sobe

Perdendo = não sobe

Como está o Grupo C?

1 - Ponte Preta: 10 pontos (3 vitórias, saldo +2 e 5 gols pró)

2 - Guarani: 7 pontos (2 vitórias, saldo +1 e 6 gols pró)

3 - Brusque: 6 pontos (2 vitórias, saldo -1 e 5 gols pró)

4 - Náutico: 5 pontos (1 vitória, saldo -2 e 3 gols pró)

Cenários de promoção

Ponte Preta (vs Guarani)

Vencendo, empatando ou perdendo = já subiu

Guarani (vs Ponte Preta)

Vencendo = sobe

Empatando = pode subir, desde que Náutico e Brusque empatem (se pernambucanos vencerem, decisão vai para o saldo)

Perdendo = pode subir, desde que seja derrotado por só um gol de diferença e que Náutico e Brusque empatem

Brusque (vs Náutico)

Vencendo = pode subir, desde que a Ponte Preta vença o Guarani

Empatando = pode subir, desde que a Ponte Preta vença o Guarani por mais de um gol de diferença (neste caso, decisão vai para número de gols)

Perdendo = não sobe

Náutico (vs Brusque)

Vencendo = pode subir, desde que a Ponte Preta vença o Guarani

Empatando ou perdendo = não sobe