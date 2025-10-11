Série C pega fogo na rodada final, e 7 times lutam por vagas; veja cenários
O quadrangular final da Série C termina hoje com quatro jogos espalhados pelo país e promessa de muita emoção na briga pelas três vagas restantes na 2ª divisão nacional.
Dos oito sobreviventes, sete têm chances de acesso para a Série B. Apenas a Ponte Preta fica fora do escopo, já que garantiu seu retorno de maneira antecipada há duas semanas.
Londrina, São Bernardo, Floresta e Caxias formam o Grupo B, e todos eles mantêm vivo o sonho de subir — a CBF considerou a fase inicial do torneio, composta por 20 times, como uma espécie de "Grupo A".
A Ponte lidera o Grupo C, que ainda tem Guarani, Brusque e Náutico. As três equipes que lutam pela última vaga da chave estão separadas por apenas dois pontos.
A última rodada terá dérbi de Campinas, "nova Batalha dos Aflitos" e decisões no Sul. A fase terminará com quatro classificados à Série B, dois de cada chave — os líderes de cada grupo ainda farão a final do torneio.
Quais serão os jogos?
Grupo B
17h - Londrina x São Bernardo (Estádio VDG, em Londrina)
17h - Caxias x Floresta (Estádio Centenário, em Caxias do Sul)
Grupo C
17h - Ponte Preta x Guarani (Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas)
17h - Náutico x Brusque (Estádio dos Aflitos, no Recife)
Como está o Grupo B?
1 - Londrina: 9 pontos (2 vitórias, saldo +2 e 5 gols pró)
2 - São Bernardo: 6 pontos (1 vitória, saldo 0 e 3 gols pró)
3 - Floresta: 6 pontos (1 vitória, saldo 0 e 1 gol pró)
4 - Caxias: 3 pontos (0 vitória, saldo -2 e 1 gol pró)
Cenários de promoção
Londrina (vs São Bernardo)
Vencendo ou empatando = sobe
Perdendo = pode subir, desde que o Floresta não vença o Caxias; se cearenses vencerem, decisão vai para o saldo
São Bernardo (vs Londrina)
Vencendo = pode subir, desde que o Floresta não vença por uma diferença maior
Empatando = pode subir, desde que o Floresta não vença o Caxias (se empatarem, decisão vai para gols pró)
Perdendo = pode subir, desde o Caxias vença o Floresta por um gol de diferença (e depende de saldo ou número de gols)
Floresta (vs Caxias)
Vencendo = pode subir, desde que o São Bernardo não vença o Londrina (se paulistas vencerem, decisão vai para saldo)
Empatando = pode subir, desde que o São Bernardo perca para o Londrina
Perdendo = não sobe
Caxias (vs Floresta)
Vencendo = pode subir, desde que o São Bernardo perca para o Londrina por uma diferença maior
Empatando = não sobe
Perdendo = não sobe
Como está o Grupo C?
1 - Ponte Preta: 10 pontos (3 vitórias, saldo +2 e 5 gols pró)
2 - Guarani: 7 pontos (2 vitórias, saldo +1 e 6 gols pró)
3 - Brusque: 6 pontos (2 vitórias, saldo -1 e 5 gols pró)
4 - Náutico: 5 pontos (1 vitória, saldo -2 e 3 gols pró)
Cenários de promoção
Ponte Preta (vs Guarani)
Vencendo, empatando ou perdendo = já subiu
Guarani (vs Ponte Preta)
Vencendo = sobe
Empatando = pode subir, desde que Náutico e Brusque empatem (se pernambucanos vencerem, decisão vai para o saldo)
Perdendo = pode subir, desde que seja derrotado por só um gol de diferença e que Náutico e Brusque empatem
Brusque (vs Náutico)
Vencendo = pode subir, desde que a Ponte Preta vença o Guarani
Empatando = pode subir, desde que a Ponte Preta vença o Guarani por mais de um gol de diferença (neste caso, decisão vai para número de gols)
Perdendo = não sobe
Náutico (vs Brusque)
Vencendo = pode subir, desde que a Ponte Preta vença o Guarani
Empatando ou perdendo = não sobe