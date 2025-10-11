Topo

Esporte

Série C pega fogo na rodada final, e 7 times lutam por vagas; veja cenários

Quadrangular final do torneio acaba hoje e define todas as vagas para a Série B - Marlon Costa/AGIF
Quadrangular final do torneio acaba hoje e define todas as vagas para a Série B Imagem: Marlon Costa/AGIF
Bruno Madrid
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/10/2025 05h30

O quadrangular final da Série C termina hoje com quatro jogos espalhados pelo país e promessa de muita emoção na briga pelas três vagas restantes na 2ª divisão nacional.

Veja detalhes

Dos oito sobreviventes, sete têm chances de acesso para a Série B. Apenas a Ponte Preta fica fora do escopo, já que garantiu seu retorno de maneira antecipada há duas semanas.

Relacionadas

Assunção bate Rio/Niterói e será a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031

Dívida do Corinthians continua crescendo e chega a R$ 2,7 bilhões

Londrina, São Bernardo, Floresta e Caxias formam o Grupo B, e todos eles mantêm vivo o sonho de subir — a CBF considerou a fase inicial do torneio, composta por 20 times, como uma espécie de "Grupo A".

Ponte Preta e Guarani, líderes do Grupo C, jogam clássico na rodada final - Anderson Romao/AGIF - Anderson Romao/AGIF
Ponte Preta e Guarani, líderes do Grupo C, jogam clássico na rodada final
Imagem: Anderson Romao/AGIF

A Ponte lidera o Grupo C, que ainda tem Guarani, Brusque e Náutico. As três equipes que lutam pela última vaga da chave estão separadas por apenas dois pontos.

A última rodada terá dérbi de Campinas, "nova Batalha dos Aflitos" e decisões no Sul. A fase terminará com quatro classificados à Série B, dois de cada chave — os líderes de cada grupo ainda farão a final do torneio.

Quais serão os jogos?

Grupo B
17h - Londrina x São Bernardo (Estádio VDG, em Londrina)
17h - Caxias x Floresta (Estádio Centenário, em Caxias do Sul)

Grupo C
17h - Ponte Preta x Guarani (Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas)
17h - Náutico x Brusque (Estádio dos Aflitos, no Recife)

Como está o Grupo B?

1 - Londrina: 9 pontos (2 vitórias, saldo +2 e 5 gols pró)
2 - São Bernardo: 6 pontos (1 vitória, saldo 0 e 3 gols pró)
3 - Floresta: 6 pontos (1 vitória, saldo 0 e 1 gol pró)
4 - Caxias: 3 pontos (0 vitória, saldo -2 e 1 gol pró)

Cenários de promoção

Londrina (vs São Bernardo)
Vencendo ou empatando = sobe
Perdendo = pode subir, desde que o Floresta não vença o Caxias; se cearenses vencerem, decisão vai para o saldo

São Bernardo (vs Londrina)
Vencendo = pode subir, desde que o Floresta não vença por uma diferença maior
Empatando = pode subir, desde que o Floresta não vença o Caxias (se empatarem, decisão vai para gols pró)
Perdendo = pode subir, desde o Caxias vença o Floresta por um gol de diferença (e depende de saldo ou número de gols)

Floresta (vs Caxias)
Vencendo = pode subir, desde que o São Bernardo não vença o Londrina (se paulistas vencerem, decisão vai para saldo)
Empatando = pode subir, desde que o São Bernardo perca para o Londrina
Perdendo = não sobe

Caxias (vs Floresta)
Vencendo = pode subir, desde que o São Bernardo perca para o Londrina por uma diferença maior
Empatando = não sobe
Perdendo = não sobe

Como está o Grupo C?

1 - Ponte Preta: 10 pontos (3 vitórias, saldo +2 e 5 gols pró)
2 - Guarani: 7 pontos (2 vitórias, saldo +1 e 6 gols pró)
3 - Brusque: 6 pontos (2 vitórias, saldo -1 e 5 gols pró)
4 - Náutico: 5 pontos (1 vitória, saldo -2 e 3 gols pró)

Cenários de promoção

Ponte Preta (vs Guarani)
Vencendo, empatando ou perdendo = já subiu

Guarani (vs Ponte Preta)
Vencendo = sobe
Empatando = pode subir, desde que Náutico e Brusque empatem (se pernambucanos vencerem, decisão vai para o saldo)
Perdendo = pode subir, desde que seja derrotado por só um gol de diferença e que Náutico e Brusque empatem

Brusque (vs Náutico)
Vencendo = pode subir, desde que a Ponte Preta vença o Guarani
Empatando = pode subir, desde que a Ponte Preta vença o Guarani por mais de um gol de diferença (neste caso, decisão vai para número de gols)
Perdendo = não sobe

Náutico (vs Brusque)
Vencendo = pode subir, desde que a Ponte Preta vença o Guarani
Empatando ou perdendo = não sobe

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

São Paulo tem menos de 20% de chances de garantir vaga na Copa Libertadores

Matheus Cunha vê goleada como padrão de excelência e elogia comprometimento do Brasil

Destaque da base vive expectativa de estrear pelo Palmeiras contra o Juventude

Amor mútuo! Retorno de Charles Do Bronx ao Brasil vira trunfo por retomada no UFC

Corinthians volta atrás e decide não assinar contrato com empresa de logística; entenda

Zé Rafael se firma no Santos, mas ainda vê potencial para evolução após cirurgia

Palmeiras x Juventude: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

'Sportswashing': Como o futebol feminino se beneficiou na Arábia Saudita

Base da CBF vive crise com vexame no Mundial sub-20 e erros de planejamento

UFC Rio ao vivo: que horas começa e onde assistir Charles do Bronx x Mateusz Gamrot

Brasileiro de remo tem barco com paralímpicos pela 1ª vez: 'Somos capazes'