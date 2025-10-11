São Paulo vive má fase no Morumbis e iguala número de derrotas de 2024 no Brasileiro
O São Paulo não vive um bom momento dentro de casa na temporada e vem de duas derrotas seguidas no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o Tricolor Paulista igualou o número de revezes como mandante da edição do ano passado.
Em 2024, o São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro com a terceira melhor campanha como mandante. Foram 12 vitórias, três empates, quatro derrotas e 39 pontos conquistados dentro do Morumbis, em 19 partidas. Isso resultou em um aproveitamento de aproximadamente 68,4% .
Apenas Botafogo e Fortaleza tiveram campanhas melhores que a do São Paulo dentro de casa.
Queda de rendimento em 2025
Por outro lado, nesta temporada, o Tricolor Paulista já igualou o número de derrotas no Morumbis, em cinco jogos a menos. A equipe tem sete vitórias e três empates, além de quatro revezes como mandante, com um aproveitamento de 57,1%.
A equipe do técnico Hernán Crespo tem apenas a oitava melhor campanha dentro de casa no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos conquistados. Cruzeiro, Flamengo, Bahia, Palmeiras, Mirassol, Fluminense e Botafogo têm um retrospecto melhor jogando como mandante.
Derrotas recentes no Morumbis
Nos últimos dois compromissos dentro de Morumbis pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi derrotado pelo Ceará (1 a 0) e perdeu o clássico para o Palmeiras (3 a 2), no último domingo. Contando ainda a Copa Libertadores, são três derrotas seguidas.
Agora, o Tricolor vai ter dois compromissos seguidos como visitante pelo Campeonato Brasileiro. O próximo jogo no Morumbis é apenas no dia 25 de outubro (sábado), às 21h30 (de Brasília), pela 30ª rodada, contra o Bahia.
Calendário do São Paulo
- São Paulo x Grêmio: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19 horas (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Situação na tabela
- São Paulo: 8º colocado com 38 pontos em 27 jogos
- Grêmio: 13º colocado com 33 pontos em 27 jogos