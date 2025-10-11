São Paulo termina ano com pior aproveitamento no Choque-Rei desde 2018

Com a derrota diante do Palmeiras, no último domingo (5), por 3 a 2, dentro do Morumbis, pelo Brasileirão, o São Paulo encerrou a temporada com um aproveitamento de apenas 8,3% no Choque-Rei, o pior desde 2018.

O que aconteceu

Ao longo de 2025, São Paulo e Palmeiras se encontraram quatro vezes e o time tricolor não venceu. Foram três vitórias do Verdão e um empate.

O único ponto marcado pelo São Paulo foi logo no primeiro encontro, na décima rodada do Campeonato Paulista. No Allianz Parque, a partida terminou empatada em 0 a 0.

Na sequência, os rivais duelaram na semifinal do Estadual. Novamente no Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol de Raphael Veiga de pênalti, e eliminou o São Paulo.

No Brasileirão, o Palmeiras voltou a vencer pelo placar mínimo na oitava rodada, em jogo na Arena Barueri. Vitor Roque marcou nos acréscimos para garantir o triunfo alviverde.

Por fim, no último domingo, o Palmeiras venceu o último Choque-Rei da temporada, em um clássico cheio de polêmicas no Morumbis. Depois de abrir 2 a 0 no placar, com gols de Luciano e Tapia, o São Paulo viu a equipe de Abel Ferreira reagir e buscar a virada com Flaco López, Vitor Roque e Ramon Sosa.

O aproveitamento do São Paulo no Choque-Rei em 2018 está entre os piores da história do clube. Em três clássicos contra o Palmeiras naquele ano, a equipe tricolor saiu derrotada de campo em todas as oportunidades.

Aproveitamento do São Paulo contra o Palmeiras desde 2019