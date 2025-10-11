São Paulo tem menos de 20% de chances de garantir vaga na Copa Libertadores

O São Paulo estacionou na tabela do Campeonato Brasileiro, após três derrotas nos últimos quatro jogos. Com isso, as chances do Tricolor Paulista garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores despencaram.

Atualmente, o São Paulo ocupa a 8ª posição, com 38 pontos conquistados. A equipe tem oito pontos a menos em relação ao Mirassol, primeiro time dentro do G4, e cinco em relação ao Bahia, primeira equipe na zona de classificação para a pré-Libertadores.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o São Paulo tem apenas 17,5% de chances de disputar a Copa Libertadores em 2026. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo e Fluminense têm mais chances de representar o Brasil na competição continental.

Torcida por mais vagas no torneio

Para ter mais possibilidade de disputar a Copa Libertadores no ano que vem, o São Paulo torce para aumentar a quantidade de vagas disponíveis por meio do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Tricolor precisa torcer para que times dentro do G6 vençam a Copa do Brasil ou a competição continental.

Assim, caso Palmeiras ou Flamengo conquistem a Libertadores e o Cruzeiro seja campeão da Copa do Brasil, mais duas vagas serão abertas e o São Paulo, atualmente na oitava posição, vai garantir vaga na pré-Libertadores.

Próximo jogo do São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário : 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

