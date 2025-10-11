São Paulo faz coletivo contra sub-20, e Crespo aproveita para observar garotos

O São Paulo disputou um coletivo contra o elenco sub-20 neste sábado, no CT da Barra Funda, prosseguindo com sua preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, quinta-feira, fora de casa.

O técnico Hernán Crespo comandou um coletivo dividido em três tempos com a presença de alguns atletas do time de juniores, aproveitando para observar os talentos das categorias de base do São Paulo.

A equipe profissional enfrentou o sub-20 e houve um terceiro time composto por atletas do elenco principal e do juniores que também participou do enfrentamento.

Lucas Moura, recuperado de uma artroscopia no joelho direito, participou normalmente do treino coletivo, indicando que pode ser a grande novidade do time do São Paulo no duelo com o Grêmio, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), em Porto Alegre.

O elenco tricolor ganhou folga do técnico Hernán Crespo neste domingo e se reapresenta na segunda-feira no CT da Barra Funda para iniciar a reta final de preparação para a retomada do calendário após a pausa para a data FIFA.