São Paulo avança às quartas de final dos Paulistas sub-15 e sub-17; saiba mais

O São Paulo se classificou para as quartas de final dos Campeonatos Paulistas sub-15 e sub-17 neste sábado. O sub-15 derrotou o Noroeste, enquanto o sub-17 eliminou o I9.

Sub-15

Após perder por 1 a 0 para o Novorizontino na ida, o São Paulo entrou em campo pressionado, mas lidou bem com a responsabilidade de reverter a vantagem do rival, conquistando a vitória por 2 a 0 graças aos gols de João Lucas e Mendes.

Agora o time sub-15 tricolor agora a definição dos outros classificados para descobrir quem será seu adversário nas quartas de final do Campeonato Paulista da categoria.

Sub-17

Já o sub-17 teve uma missão mais difícil neste sábado e teve de se conformar com o empate em 1 a 1 com o I9 após ter um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Lino foi o autor do único gol do São Paulo no jogo.

Como já havia vencido na ida por 3 a 1, o Tricolor apenas administrou a vantagem construída na semana passada e fez um jogo de superação com um homem a menos em campo por mais da metade do tempo para confirmar presença nas quartas de final do Campeonato Paulista. As crias de Cotia aguardam a definição dos outros classificados para descobrir quem será seu próximo adversário na competição.