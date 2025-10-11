Saiba como assistir ao UFC Rio, card liderado por Charles do Bronx e legião nacional

Neste sábado (11), o Ultimate retorna ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro (RJ), para promover mais uma edição de seu tradicional evento. Sob o comando de Charles 'do Bronx', um dos principais nomes do país na atualidade, o UFC Rio terá transmissão ao vivo e completa pelo 'Fight Pass' - serviço de streaming oficial da organização - a partir das 17h (horário de Brasília).

Na luta principal da noite, o atleta paulista busca ressurgir diante da torcida brasileira. Recordista em finalizações na história do UFC, o ex-campeão dos leves (70 kg) vem de uma dura derrota por nocaute diante de Ilia Topuria, que interrompeu sua trajetória rumo à reconquista do cinturão.

Esquadrão Brasileiro

Além do protagonista do card, o evento contará com uma verdadeira legião de representantes nacionais. Estão escalados: Deiveson Figueiredo, Vicente Luque, Jhonata Diniz, Ricardo 'Carcacinha', Lucas Almeida, Jafel Filho, Vitor Petrino, Bia Mesquita, Lucas 'Fenômeno', Julia Polastri, Luan Lacerda e Saimon Oliveira.

A transmissão pelo UFC Fight Pass começa às 17h deste sábado, com o card principal previsto para iniciar às 20h. As três primeiras disputas da programação poderão ser assistidas gratuitamente através da própria plataforma ou dos canais oficiais da organização no Facebook, YouTube e TikTok. A equipe da Ag Fight fará a cobertura completa do evento, com destaque para os principais confrontos da noite.

