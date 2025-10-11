Rinderknech vence Medvedev e fará final histórica contra o primo Vacherot no Masters 1000 de Xangai

Em mais uma surpresa neste sábado, o francês Arthur Rinderknech bateu o russo Daniil Medvedev por 2 sets a 1, pela semifinal do Masters 1000 de Xangai, na China. Com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4, Rinderknech avançou à final da competição, onde enfrentará ninguém mais, ninguém menos que seu primo, o monegasco Valentin Vacherot, número 204 do mundo que bateu Novak Djokovic.

It's a family showdown ? Arthur Rinderknech faces cousin Valentin Vacherot in the 2025 @SH_RolexMasters final!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/HwNJF5rb0V ? ATP Tour (@atptour) October 11, 2025

Primos!

Apesar de serem de nacionalidades diferentes, Arthur Rinderknech (francês) e Valentin Vacherot (monegasco) são de fato primos. Ambos eram longe de serem cotados à final da competição, com Vacherot ainda tendo que começar na qualificatória.

A grande decisão do Masters 1000 de Xangai, na China, entre Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot será neste domingo, a partir das 5h30 (de Brasília). Será o primeiro duelo de ambos no circuito da ATP.

Valentin Vacherot (à esquerda) com Arthur Rinderknech (à direita) - Hector RETAMAL / AFP

Neste sábado, Medvedev começou o jogo bem, e ganhou o primeiro set com parcial de 6/4. Porém, o russo viu Rinderknech crescer na partida e se desestabilizou mentalmente. O tenista chegou até a reclamar com a arbitragem sobre o público algumas vezes ao longo do duelo. Em seguida, o que se viu foi um domínio do francês, que manteve o bom desempenho e conseguiu a virada, com parciais de 6/2 e 6/4.