Topo

Esporte

Skate: Rayssa Leal cai quatro vezes e fica fora da final em Roland Garros

Rayssa Leal, skatista brasileira, durante etapa da SLS em Roland Garros - Reprodução/Rumble Sports
Rayssa Leal, skatista brasileira, durante etapa da SLS em Roland Garros Imagem: Reprodução/Rumble Sports
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/10/2025 09h55

Rayssa Leal teve quatro quedas nas manobras e foi eliminada ainda na primeira fase da etapa de Roland Garros da SLS.

O que aconteceu

Rayssa começou bem, com a melhor nota das voltas. A brasileira somou um 7.9 e terminou a etapa inicial na liderança.

Relacionadas

Brasileiro de remo tem barco com paralímpicos pela 1ª vez: 'Somos capazes'

Surfe: Yago Dora vence prêmio de melhor manobra em torneio de aéreos

Rebeca parabeniza Assunção por Pan-31: 'Que seja uma experiência incrível'

A brasileira não foi bem nas manobras e somou quatro notas zero. Ela caiu nas quatro primeiras tentativas e foi eliminada antes mesmo do fim da fase.

Já eliminada, Rayssa acertou a última manobra. A brasileira conseguiu uma nota 8 e fechou a fase classificatória na quarta colocação do seu grupo.

Na etapa classificatória, as skatistas foram divididas em dois grupos com cinco cada. As três primeiras de cada chave avançaram à final, que será realizada ainda hoje.

Veja classificação da chave de Rayssa Leal

  1. Aoi Uemara (JAP) - 26.1
  2. Keet Oldenbeuving (HOL) - 18.8
  3. Funa Nakayama (JAP) - 18.6
  4. Rayssa Leal (BRA) - 15.9
  5. Secret Lynn (EUA) - 14.2

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Rayssa Leal erra manobras, sofre quedas e fica fora das finais na SLS de Paris

Skate: Rayssa Leal cai quatro vezes e fica fora da final em Roland Garros

Djokovic é eliminado do Masters 1000 de Xangai para Valentin Vacherot, número 204º do mundo

Mbappé é cortado da França com lesão, mas não preocupa Real Madrid

Que horas começa o Mister Olympia hoje (11)? Veja onde assistir Ramon Dino

Ex-atacante da seleção mexicana é detido suspeito de abusar de enteada

Piqué vê Neymar prejudicado por ir ao PSG e diz quais times gosta no Brasil

Marta dá vitória ao Orlando Pride com gol olímpico nos acréscimos; veja

Beckham e Kluivert: as apostas do 4° país mais populoso para voltar à Copa

Ramon Dino no Mr. Olympia 2025 ao vivo: veja onde assistir e horário

Palmeiras x Brasilis: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulista sub-17