Skate: Rayssa Leal cai quatro vezes e fica fora da final em Roland Garros
Rayssa Leal teve quatro quedas nas manobras e foi eliminada ainda na primeira fase da etapa de Roland Garros da SLS.
O que aconteceu
Rayssa começou bem, com a melhor nota das voltas. A brasileira somou um 7.9 e terminou a etapa inicial na liderança.
A brasileira não foi bem nas manobras e somou quatro notas zero. Ela caiu nas quatro primeiras tentativas e foi eliminada antes mesmo do fim da fase.
Já eliminada, Rayssa acertou a última manobra. A brasileira conseguiu uma nota 8 e fechou a fase classificatória na quarta colocação do seu grupo.
Na etapa classificatória, as skatistas foram divididas em dois grupos com cinco cada. As três primeiras de cada chave avançaram à final, que será realizada ainda hoje.
Veja classificação da chave de Rayssa Leal
- Aoi Uemara (JAP) - 26.1
- Keet Oldenbeuving (HOL) - 18.8
- Funa Nakayama (JAP) - 18.6
- Rayssa Leal (BRA) - 15.9
- Secret Lynn (EUA) - 14.2