Skate: Rayssa Leal cai quatro vezes e fica fora da final em Roland Garros

Rayssa Leal teve quatro quedas nas manobras e foi eliminada ainda na primeira fase da etapa de Roland Garros da SLS.

O que aconteceu

Rayssa começou bem, com a melhor nota das voltas. A brasileira somou um 7.9 e terminou a etapa inicial na liderança.

A brasileira não foi bem nas manobras e somou quatro notas zero. Ela caiu nas quatro primeiras tentativas e foi eliminada antes mesmo do fim da fase.

Já eliminada, Rayssa acertou a última manobra. A brasileira conseguiu uma nota 8 e fechou a fase classificatória na quarta colocação do seu grupo.

Na etapa classificatória, as skatistas foram divididas em dois grupos com cinco cada. As três primeiras de cada chave avançaram à final, que será realizada ainda hoje.

Veja classificação da chave de Rayssa Leal