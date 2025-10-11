Topo

Ramon Dino no Mr. Olympia 2025 ao vivo: veja onde assistir e horário

Ramon Dino compete no Mr. Olympia Brasil - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/10/2025 08h10

O brasileiro Ramon Dino inicia hoje a disputa na categoria Classic Physique, em Las Vegas, nos Estados Unidos, pelo Mister Olympia 2025. As prévias começam às 13h (de Brasília) deste sábado (11), enquanto as finais estão marcadas para 22h.

Onde assistir? A transmissão será realizada pela Olympia TV (pay-per-view).

Ramon Dino tenta o primeiro título da carreira no Mister Olympia. Ele foi vice-campeão em duas oportunidades e ficou em quinto lugar em 2024.

Considerado o torneio mais prestigiado do fisiculturismo, o Mister Olympia reunirá 400 atletas distribuídos em 11 categorias.

O Brasil contará com 59 representantes, sendo 31 homens e 28 mulheres. Isa Pereira Nunes, campeã vigente da categoria Wellness, buscará manter o título.

Confira a programação do Mister Olympia 2025:

Sábado (11 de outubro)

  • 13h30 - Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia
  • 13h30 - Pré-julgamento e final categoria Wheelchair
  • 23h - Finais das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia

Mister Olympia 2025

  • Data e hora: 11 de outubro, finais a partir das 22h (de Brasília)
  • Local: Las Vegas, nos Estados Unidos
  • Transmissão: Olympia TV (pay-per-view)

