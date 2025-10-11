Quem é Valentin Vacherot? Monegasco bateu Djokovic e encara o primo na final em Xangai

O astro Novak Djokovic (nº 5 do mundo) ficou pelo caminho no Masters 100 de Xangai. O motivo: o monegasco Valentin Vacherot, nº 204 do mundo, que está vivendo seu melhor momento na carreira. Além de despachar um dos maiores tenistas de todos os tempos, ele terá a chance de conquistar, neste domingo (12), seu primeiro título de ATP.

A missão, entretanto, deverá causar uma divisão em sua família. Isso porque Vacherot irá disputar a taça contra seu próprio primo. O francês Arthur Rinderknech, que também busca seu primeiro título de ATP, eliminou Daniil Medvedev (nº 18 do mundo) e está na final do evento na China. A decisão inédita será às 5h30 (horário de Brasília).

A classificação de ambos ocorreu neste sábado. Rinderknech, (54º do ranking), sofreu na quadra dura chinesa em um confronto equilibrado com Medvedev. A vitória veio por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4. Após a partida, Vacherot foi chamado à quadra para dar um abraço no primo.

"Nem nos melhores sonhos poderia sonhar com isso, ninguém na família jamais sonhou com isso", disse Rinderknech. "A partir das quartas começamos a pensar que talvez pudéssemos chegar, passamos a acreditar jogo a jogo e aqui estamos. Saímos do nada, passamos por muitas coisas e chegamos aqui. É incrível."

Já Vacherot teve menos dificuldades que seu primo, apesar de encarar um adversário muito mais perigoso. A maior vitória de sua carreira veio ao superar Nole por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Vacherot se tornou o finalista com a classificação mais baixa da história do ATP Masters 1000, criado em 1990, superando o romeno Andrei Pavel, 191º do mundo quando chegou à final do Masters de Paris de 2003 - foi derrotado por Tim Henman. O monegasco dará uma considerável subida: será, pelo menos, o 58º colocado na próxima lista, enquanto o primo francês deverá aparecer em 28º.

Esta será a primeira final de Vacherot em um torneio de ATP, que premia uma campanha com triunfos sobre estrelas como Djokovic e Tallon Griekspoor, algoz de Jannik Sinner, número 2 do mundo, no torneio. "Isso é real? Não sei", afirmou Vacherot, de 26 anos, momentos após derrotar o sérvio - dono de 24 títulos de Grand Slam. "Ter Novak do outro lado da quadra foi, antes de tudo, uma experiência inacreditável para mim."

Um fato curioso é que Vacherot chegou a Xangai 'por acaso'. Ele não tinha vaga para disputar o qualificatório. Para entrar no torneio, ele contou com a sorte de ter tido nove desistências na sua frente, além de ter de derrotar o americano Nishesh Basavareddy e o canadense Liam Draxl.

No Masters 1000, ele ainda deixou pelo caminho grandes nomes do tênis mundial, como Alexander Bublik (17º do mundo) e Holger Rune (11º do ranking).