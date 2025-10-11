Topo

Que horas começa o Mister Olympia hoje (11)? Veja onde assistir Ramon Dino

Ramon Dino é um dos grandes nomes do Brasil no Mister Olympia - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/10/2025 09h30

O brasileiro Ramon Dino disputa hoje a categoria Classic Physique, em Las Vegas, nos Estados Unidos, pelo Mister Olympia 2025. As prévias começam às 13h (de Brasília) deste sábado (11), enquanto as finais estão marcadas para 22h.

Onde assistir? A transmissão será realizada pela Olympia TV (pay-per-view).

Ramon Dino tenta o primeiro título da carreira no Mister Olympia. Ele foi vice-campeão em duas oportunidades e ficou em quinto lugar em 2024.

O Mister Olympia é o evento mais importante do fisiculturismo mundial e reunirá 400 atletas divididos em 11 categorias.

O Brasil será representado por 59 competidores — 31 homens e 28 mulheres. Entre eles, destaca-se Isa Pereira Nunes, atual campeã da categoria Wellness.

Outro grande nome é Ramon Dino, principal representante brasileiro na Classic Physique. Ele conquistou o vice-campeonato em 2023 e terminou em quinto lugar na edição de 2024.

Confira a programação do Mister Olympia 2025:

Sábado (11 de outubro)

  • 13h30 - Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia
  • 13h30 - Pré-julgamento e final categoria Wheelchair
  • 23h - Finais das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia

Mister Olympia 2025

  • Local: Las Vegas, nos Estados Unidos
  • Transmissão: Olympia TV (pay-per-view)

