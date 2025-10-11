Que horas começa luta de Do Bronx no UFC Rio hoje? Veja onde assistir card principal

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Charles "do Bronxs" Oliveira e Mateusz Gamrot se enfrentam hoje (11), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, pelo UFC Rio 2025. O card principal tem início previsto para às 20h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma) fará a transmissão.

Charles, ex-campeão peso-leve, tenta voltar à vitória após a derrota para Ilia Topuria no UFC 317. Um dos grandes nomes do MMA brasileiro, Do Bronxs perdeu apenas três das últimas 16 lutas e quer retomar a corrida pelo cinturão.

Gamrot desembarca no Rio de Janeiro pronto para frustrar a torcida. Substituindo Rafael Fiziev, o polonês venceu oito das 11 lutas no UFC e já derrotou atletas de renome na categoria.

UFC Rio 2025 - Card completo do evento

Card Principal - 20h (horário de Brasília)

Charles "do Bronxs" Oliveira x Mateusz Gamrot: Peso-leve (até 70,3 kg)

Deiveson Figueiredo x Montel Jackson: Peso-galo (até 61,2 kg)

Vicente Luque x Joel Álvarez: Peso meio-médio (até 77,1 kg)

Jhonata Diniz x Mario Pinto: Peso-pesado (até 120,2 kg)

Ricardo Ramos x Kaan Ofli: Peso-pena (até 65,7 kg)

Lucas Almeida x Michael Aswell: Peso-pena (até 65,7 kg)

Card Preliminar - 17h (horário de Brasília)

Jafel Filho x Clayton Carpenter: Peso-mosca (até 56,7 kg)

Vitor Petrino x Thomas Petersen: Peso-pesado (até 120,2 kg)

Bia Mesquita x Irina Alekseeva: Peso-galo (até 61,2 kg)

Lucas Rocha x Stewart Nicoll: Peso-mosca (até 56,7 kg)

Valter Walker x Mohammed Usman: Peso-pesado (até 120,2 kg)

Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz: Peso-palha (até 52,1 kg)

Luan Lacerda x Saimon Oliveira: Peso-galo (até 61,2 kg)

