Que horas começa luta de Do Bronx no UFC Rio hoje? Veja onde assistir card principal

Charles do Bronx em luta contra Dustin Poirier pelo UFC - Carmen Mandato/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/10/2025 19h10

Charles "do Bronxs" Oliveira e Mateusz Gamrot se enfrentam hoje (11), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, pelo UFC Rio 2025. O card principal tem início previsto para às 20h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma) fará a transmissão.

Ex-UFC é assassinado a tiros na Austrália em suposto ataque de gangue

Charles, ex-campeão peso-leve, tenta voltar à vitória após a derrota para Ilia Topuria no UFC 317. Um dos grandes nomes do MMA brasileiro, Do Bronxs perdeu apenas três das últimas 16 lutas e quer retomar a corrida pelo cinturão.

Gamrot desembarca no Rio de Janeiro pronto para frustrar a torcida. Substituindo Rafael Fiziev, o polonês venceu oito das 11 lutas no UFC e já derrotou atletas de renome na categoria.

UFC Rio 2025 - Card completo do evento

Card Principal - 20h (horário de Brasília)

  • Charles "do Bronxs" Oliveira x Mateusz Gamrot: Peso-leve (até 70,3 kg)
  • Deiveson Figueiredo x Montel Jackson: Peso-galo (até 61,2 kg)
  • Vicente Luque x Joel Álvarez: Peso meio-médio (até 77,1 kg)
  • Jhonata Diniz x Mario Pinto: Peso-pesado (até 120,2 kg)
  • Ricardo Ramos x Kaan Ofli: Peso-pena (até 65,7 kg)
  • Lucas Almeida x Michael Aswell: Peso-pena (até 65,7 kg)

Card Preliminar - 17h (horário de Brasília)

  • Jafel Filho x Clayton Carpenter: Peso-mosca (até 56,7 kg)
  • Vitor Petrino x Thomas Petersen: Peso-pesado (até 120,2 kg)
  • Bia Mesquita x Irina Alekseeva: Peso-galo (até 61,2 kg)
  • Lucas Rocha x Stewart Nicoll: Peso-mosca (até 56,7 kg)
  • Valter Walker x Mohammed Usman: Peso-pesado (até 120,2 kg)
  • Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz: Peso-palha (até 52,1 kg)
  • Luan Lacerda x Saimon Oliveira: Peso-galo (até 61,2 kg)

Charles "do Bronxs" Oliveira x Mateusz Gamrot -- UFC Rio 2025

  • Data e hora: 1 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Farmasi Arena, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

