Ponte vence clássico, avança à decisão e mantém o Guarani na Série C
Neste sábado, a Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli. O time da casa, assim, avançou à final da Série C do Campeonato Brasileiro e manteve o arquirrival na Terceira Divisão.
Situação da tabela
Com 13 pontos ganhos, a Ponte Preta encerra a segunda fase na liderança de seu grupo. O Guarani, por sua vez, fica com sete pontos, na terceira posição.
? Resumo do jogo
?PONTE PRETA 2 X 0 GUARANI?
? Competição: 6ª rodada do Grupo C da Série C (Segunda Fase)
?? Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas
? Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)
? Horário: 17h (de Brasília)
Gols
- ? Bruno Lopes, aos 6' do 1ºT (Ponte Preta)
- ? Luiz Felipe, aos 29? do 2ºT (Ponte Preta)
Como foi o jogo
Jogando diante do seu torcedor, a Ponte Preta abriu o placar logo aos seis minutos. Após cruzamento de Élvis pelo lado esquerdo, Bruno Lopes aproveitou bola rebatida no meio da área e chutou forte.
Apesar da pressão do Guarani na etapa complementar, a Ponte Preta manteve a defesa bem postada e, quando subiu ao ataque, ampliou a vantagem. Élvis cobrou escanteio e o Luiz Felipe subiu mais que os marcadores para marcar de cabeça.
Próximo jogo
Com a liderança do Grupo C, a Ponte Preta disputa a final contra o Londrina, primeiro colocado do Grupo B. A data da decisão ainda não foi confirmada pela CBF.
Promovidos definidos
Com a Ponte Preta classificada de forma antecipada, os outros três promovidos à Série B foram definidos neste sábado. Náutico, Londrina e São Bernardo disputarão a Segunda Divisão em 2026.
Veja outros resultados pela Série C neste sábado:
Náutico 2 x 1 Brusque
Caxias 1 x 1 Floresta
Londrina 1 x 1 São Bernardo