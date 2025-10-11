Topo

Ponte vence clássico, avança à decisão e mantém o Guarani na Série C

11/10/2025 19h18

Neste sábado, a Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli. O time da casa, assim, avançou à final da Série C do Campeonato Brasileiro e manteve o arquirrival na Terceira Divisão.

Situação da tabela

Com 13 pontos ganhos, a Ponte Preta encerra a segunda fase na liderança de seu grupo.  O Guarani, por sua vez, fica com sete pontos, na terceira posição.

? Resumo do jogo

?PONTE PRETA 2 X 0 GUARANI?

? Competição: 6ª rodada do Grupo C da Série C (Segunda Fase)

?? Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

? Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)

? Horário: 17h (de Brasília)

Gols

  • ? Bruno Lopes, aos 6' do 1ºT (Ponte Preta)

  • ? Luiz Felipe, aos 29? do 2ºT (Ponte Preta)

Como foi o jogo

Jogando diante do seu torcedor, a Ponte Preta abriu o placar logo aos seis minutos. Após cruzamento de Élvis pelo lado esquerdo, Bruno Lopes aproveitou bola rebatida no meio da área e chutou forte.

Apesar da pressão do Guarani na etapa complementar, a Ponte Preta manteve a defesa bem postada e, quando subiu ao ataque, ampliou a vantagem. Élvis cobrou escanteio e o Luiz Felipe subiu mais que os marcadores para marcar de cabeça.

Próximo jogo

Com a liderança do Grupo C, a Ponte Preta disputa a final contra o Londrina, primeiro colocado do Grupo B. A data da decisão ainda não foi confirmada pela CBF.

Promovidos definidos

Com a Ponte Preta classificada de forma antecipada, os outros três promovidos à Série B foram definidos neste sábado. Náutico, Londrina e São Bernardo disputarão a Segunda Divisão em 2026.

Veja outros resultados pela Série C neste sábado:

Náutico 2 x 1 Brusque

Caxias 1 x 1 Floresta

Londrina 1 x 1 São Bernardo

