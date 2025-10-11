Topo

Esporte

Ponte Preta vence Guarani e mantém rival na Série C; veja quem subiu

Bruno Lopes comemora gol da Ponte Preta contra o Guarani pela Série C - Anderson Romao/AGIF
Bruno Lopes comemora gol da Ponte Preta contra o Guarani pela Série C Imagem: Anderson Romao/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

11/10/2025 19h07

A Ponte Preta, que já iniciou o jogo classificada para a Série B, venceu o Guarani por 2 a 0 no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada no Moisés Lucarelli.

Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo estão na segunda divisão do Brasileiro do ano que vem. A não ser pela Ponte, as outras equipes confirmaram o acesso neste sábado.

Relacionadas

Cristiano perde pênalti, mas Portugal vence Irlanda com gol nos acréscimos

Zanotti faz 3, Corinthians vence Boca e vai à semi da Libertadores Feminina

Piqué vê Neymar prejudicado por ir ao PSG e diz quais times gosta no Brasil

A Ponte vai disputar o título da Série C do Brasileirão com o Londrina. A decisão, marcada para o dia 26 de outubro, acontece entre os líderes dos dois grupos da fase final da competição.

Além da derrota, o Guarani não conseguiu o acesso à Série B do próximo ano. O Náutico, que venceu o Brusque, foi o segundo classificado do grupo.

Como foi o jogo

Com a casa cheia, a Ponte abriu o placar logo cedo com 8 minutos de bola rolando. Após contra-ataque iniciado por Toró e trabalhado com Elvis, Bruno Lopes dominou a bola na área e mandou em cheio para o gol.

No segundo tempo, a Macaca só controlou o resultado. O Guarani teve dificuldade de passar pela defesa adversária e não criou o suficiente para chegar ao empate e, consequentemente, à possibilidade de acesso.

Ponte amplia na reta final. Aos 29 minutos do segundo tempo, Élvis cobrou cruzamento do lado direito e Luiz Felipe subiu sozinho para fazer de cabeça. A torcida em Campinas soltou fogos e comemorou a vitória ainda com bola rolando.

Quem sobe?

Os quatro times classificados para a série B foram confirmados neste sábado. Todos os jogos foram iniciados no mesmo horário, e sete equipes brigavam por três vagas remanescentes do acesso.

Pelo Grupo B, Londrina e São Bernardo avançaram. As equipes empataram por 1 a 1 no Paraná.

No Grupo C, Ponte Preta e Náutico foram os classificados. O Náutico venceu o Brusque por 2 a 1, no Recife, com o gol da vitória marcado de pênalti no fim do segundo tempo.

A Ponte Preta havia garantido o acesso com duas rodadas de antecedência. A vitória no Dérbi confirmou a liderança no grupo e a vaga na disputa do título.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Ponte Preta avança à final e elimina Guarani; Náutico, Londrina e São Bernardo sobem à Série B

UFC Rio: Vitor Petrino apaga Thomas Petersen e vence a segunda seguida nos pesados

Ponte vence clássico, avança à decisão e mantém o Guarani na Série C

Que horas começa luta de Do Bronx no UFC Rio hoje? Veja onde assistir card principal

Ponte Preta vence Guarani e mantém rival na Série C; veja quem subiu

Palmeiras goleia e avança às quartas de final do Paulista sub-17

Grêmio goleia em jogo-treino e coloca 14 mil torcedores mesmo com 13º lugar no Brasileirão

Técnico sela a paz e publica vídeo com Popó e Werdum: 'Esporte venceu'

UFC Rio: Bia Mesquita atropela Irina Alekseeva em estreia no Ultimate

Goiás empata com o Athletic e pode deixar o G4 da Série B

Com presença de ídolos, Santos assina contrato com 25 atletas do sub-14