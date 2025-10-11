Ponte Preta avança à final e elimina Guarani; Náutico, Londrina e São Bernardo sobem à Série B

O destino foi impiedoso com o Guarani. No Moisés Lucarelli, com mais de 17 mil torcedores, o time bugrino viu a chance de confirmar o retorno à Série B escapar diante do maior rival. A Ponte Preta venceu por 2 a 0, gols de Bruno Lopes, logo aos seis minutos, e Luiz Felipe, aos 29 da etapa final.

A derrota teve gosto amargo. Bastava uma vitória para o Guarani conquistar o acesso e disputar a final do Grupo C. O gol sofrido logo no início desestruturou o plano de jogo, e o time, mesmo tentando reagir, não conseguiu furar a marcação pontepretana.

Do outro lado, a Ponte Preta viveu uma tarde perfeita. Com o acesso confirmado antes da rodada, garantiu a liderança isolada com 13 pontos e ainda eliminou o rival histórico em casa em um dos dérbis mais importantes dos últimos anos. A festa foi completa, com o time de Marcelo Fernandes garantindo vaga na decisão da Série C.

Para o Guarani, o foco vai ser em 2026, na disputa do Campeonato Paulista e na tentativa novamente de retornar à Série B do Brasileiro. O tom, neste momento, é de total frustração.

O segundo classificado do grupo foi o Náutico. O time pernambucano venceu o Brusque por 2 a 1 nos Aflitos e selou o retorno à Série B após três temporadas. Hélio Borges abriu o placar, Mateus Silva marcou contra, e Paulo Sérgio, de pênalti, garantiu a vitória e o acesso.

O Grupo B também teve emoção até o fim. No estádio do Café, São Bernardo e Londrina empataram por 1 a 1, resultado que classificou as duas equipes. O time do ABC conquistou o acesso inédito, enquanto a equipe paranaense confirmou presença na final da competição.

O empate em Londrina teve peso extra após o resultado em Caxias do Sul. No Centenário, o Caxias ficou no 1 a 1 com o Floresta e terminou o quadrangular sem vencer. O time gaúcho encerrou com apenas quatro pontos e viu os adversários abrirem distância.

O Londrina terminou como líder do grupo, com dez pontos, e enfrentará a Ponte Preta na decisão da Série C. O São Bernardo ficou em segundo, com sete, mesma pontuação do Floresta, mas levou vantagem no número de gols marcados: 4 a 2.