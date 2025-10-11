Topo

Esporte

Piqué vê Neymar prejudicado por ir ao PSG e diz quais times gosta no Brasil

Neymar e Piqué comemoram gol marcado pelo Barcelona - AFP PHOTO / FRANCK FIFE
Neymar e Piqué comemoram gol marcado pelo Barcelona Imagem: AFP PHOTO / FRANCK FIFE
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/10/2025 09h04

Ex-companheiro de Neymar no Barcelona, o espanhol Gerard Piqué afirmou que o brasileiro foi "prejudicado" na disputa pela Bola de Ouro por causa da ida para o PSG.

O que aconteceu

Piqué acredita que Neymar merecia ter vencido o prêmio pelo menos uma vez. Na visão dele, no entanto, a decisão de Neymar em deixar o Barcelona teria o prejudicado.

Relacionadas

Estêvão tem semana mágica, conquista Ancelotti e deixa rivais para trás

Ex-presidentes poderão ser acionistas do Corinthians em projeto da SAFiel

Base da CBF vive crise com vexame no Mundial sub-20 e erros de planejamento

Eu creio que, pelo que ele fez, merecia uma Bola de Ouro. Não sei em qual ano, mas uma Bola de Ouro ele merecia. Também acho que o movimento de ir para o PSG o prejudicou. Ele queria ir para o PSG para ganhar essa Bola de Ouro e porque sentia que estava ofuscado pelo Leo (Messi) no Barcelona. Piqué, ao PodPah

O ex-zagueiro ainda disse que ele e os demais companheiros tentaram convencer Neymar a ficar no Barcelona. O brasileiro não cedeu e deixou o clube rumo ao PSG no meio de 2017.

Piqué ainda tem "laços" com Neymar. De passagem pelo Brasil, ele revelou ter um apreço pelo Santos por causa do ex-companheiro, mas também demonstrou gostar do Corinthians.

Podemos ver um jogo do Corinthians também. Vamos, Corinthians! Sou um pouco de Santos, por causa do Neymar, mas Corinthians também. Piqué

O espanhol ainda deu uma cutucada no Real Madrid. Apresentador do Podpah, Igão afirmou que Piqué estava "do lado certo" e disse que o "lado errado" é torcer para o Palmeiras. O ex-zagueiro brincou dizendo que seria preciso passar um creme antialérgico no Allianz Parque, assim como no Santiago Bernabéu, casa do Real.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Rayssa Leal erra manobras, sofre quedas e fica fora das finais na SLS de Paris

Skate: Rayssa Leal cai quatro vezes e fica fora da final em Roland Garros

Djokovic é eliminado do Masters 1000 de Xangai para Valentin Vacherot, número 204º do mundo

Mbappé é cortado da França com lesão, mas não preocupa Real Madrid

Que horas começa o Mister Olympia hoje (11)? Veja onde assistir Ramon Dino

Ex-atacante da seleção mexicana é detido suspeito de abusar de enteada

Piqué vê Neymar prejudicado por ir ao PSG e diz quais times gosta no Brasil

Marta dá vitória ao Orlando Pride com gol olímpico nos acréscimos; veja

Beckham e Kluivert: as apostas do 4° país mais populoso para voltar à Copa

Ramon Dino no Mr. Olympia 2025 ao vivo: veja onde assistir e horário

Palmeiras x Brasilis: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulista sub-17