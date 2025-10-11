Pedra no sapato? Abel volta a enfrentar Carpini em Palmeiras x Juventude
Thiago Carpini é um dos poucos técnicos no Brasil que têm retrospecto positivo contra Abel Ferreira. Neste sábado (11), os dois voltam a se enfrentar às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
De oito vezes em que enfrentou encarou o português, Carpini esteve à frente de cinco clubes diferentes: Inter de Limeira, Água Santa, Santo André, São Paulo e Vitória. No total, foram quatro vitórias de Carpini, três de Abel e um empate.
Entre os quatro triunfos do técnico brasileiro, um foi nos pênaltis, e teve um gosto muito especial - foi na Supercopa do Brasil de 2024, o único título que ele conquistou pelo São Paulo.
Abel também já levantou uma taça ao vencer Carpini - em 2023, o Palmeiras venceu o Água Santa por 4 a 0 no Allianz Parque, após perder por 2 a 1 no jogo de ida, e conquistou o Paulistão.
No duelo mais recente, Carpini se deu melhor - o Vitória conquistou uma importante vitória por 2 a 0 na casa do Verdão, pelo Brasileirão 2024.
Confira a seguir todos os duelos entre os dois treinadores:
- 29/04/2021 - Palmeiras 0x1 Inter de Limeira - Allianz Parque (Campeonato Paulista)
- 19/02/2022 - Palmeiras 1x0 Santo André - Allianz Parque (Campeonato Paulista)
- 12/02/2023 - Água Santo 0x1 Palmeiras - Distrital do Inamar (Campeonato Paulista)
- 02/04/2023 - Água Santa 2x1 Palmeiras - Arena Barueri (Campeonato Paulista)
- 09/04/2023 - Palmeiras 4x0 Água Santa - Allianz Parque (Campeonato Paulista)
- 04/02/2024 - Palmeiras 0(2)x(4)0 São Paulo - Mineirão (Supercopa do Brasil)
- 03/03/2024 - São Paulo 1x1 Palmeiras - Morumbi (Campeonato Brasileiro)
- 27/07/2024 - Palmeiras 0x2 Vitória - Allianz Parque (Campeonato Brasileiro)