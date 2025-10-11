Topo

Palmeiras x Juventude: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/10/2025 05h30

Palmeiras e Juventude entram em campo neste sábado (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo adiado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras é o líder da competição e quer mais uma vitória para aumentar sua vantagem. O Verdão venceu quatro das últimas cinco partidas, incluindo o clássico contra o São Paulo no último final de semana.

Já o Juventude não vem em boa sequência, com três derrotas nos últimos cinco confrontos. Na rodada passada, o Jaconero foi surpreendido pelo Fortaleza e perdeu em casa por 2 a 1.

Palmeiras x Juventude -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 11 de outubro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

