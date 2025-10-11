Palmeiras pega Juventude com Bruno Rodrigues na frente; veja escalações
Palmeiras e Juventude estão definidos para o duelo de hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O que aconteceu
Abel Ferreira aposta em Bruno Rodrigues no setor de ataque. O técnico português vai para o jogo cheio de desfalques, entre eles Vitor Roque (suspenso) e Flaco López (com a seleção argentina).
O time de Abel Ferreira vai a campo com Weverton; Bruno Fuchs, Murilo e Micael; Giay, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio, Raphael Veiga e Piquerez; Bruno Rodrigues.
Já o Juventude de Thiago Carpini joga com Jandrei; Reginaldo, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Sforza e Igor Formiga; Ênio e Gilberto.
Líder com 55 pontos, o Palmeiras tenta abrir vantagem sobre o Flamengo, vice-líder com o mesmo número de pontos, mas uma vitória a menos e um jogo a mais na tabela de classificação.