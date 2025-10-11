Topo

Esporte

Palmeiras pega Juventude com Bruno Rodrigues na frente; veja escalações

Bruno Rodrigues será titular, enquanto Vitor está suspenso - Cesar Greco/Palmeiras
Bruno Rodrigues será titular, enquanto Vitor está suspenso Imagem: Cesar Greco/Palmeiras
do UOL

Colaboração para o UOL

11/10/2025 18h06

Palmeiras e Juventude estão definidos para o duelo de hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Abel Ferreira aposta em Bruno Rodrigues no setor de ataque. O técnico português vai para o jogo cheio de desfalques, entre eles Vitor Roque (suspenso) e Flaco López (com a seleção argentina).

Relacionadas

Palmeiras: Leila amplia frota de companhia aérea e visa outros clubes

Scaloni confirma estreia de Flaco López pela Argentina contra Porto Rico

Pedra no sapato? Abel volta a enfrentar Carpini em Palmeiras x Juventude

O time de Abel Ferreira vai a campo com Weverton; Bruno Fuchs, Murilo e Micael; Giay, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio, Raphael Veiga e Piquerez; Bruno Rodrigues.

Já o Juventude de Thiago Carpini joga com Jandrei; Reginaldo, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Sforza e Igor Formiga; Ênio e Gilberto.

Líder com 55 pontos, o Palmeiras tenta abrir vantagem sobre o Flamengo, vice-líder com o mesmo número de pontos, mas uma vitória a menos e um jogo a mais na tabela de classificação.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Ponte vence clássico, avança à decisão e mantém o Guarani na Série C

Que horas começa luta de Do Bronx no UFC Rio hoje? Veja onde assistir card principal

Ponte Preta vence Guarani e mantém rival na Série C; veja quem subiu

Palmeiras goleia e avança às quartas de final do Paulista sub-17

Grêmio goleia em jogo-treino e coloca 14 mil torcedores mesmo com 13º lugar no Brasileirão

Técnico de Mike Tyson sela a paz entre Popó e Werdum: 'Esporte venceu'

UFC Rio: Bia Mesquita atropela Irina Alekseeva em estreia no Ultimate

Goiás empata com o Athletic e pode deixar o G4 da Série B

Com presença de ídolos, Santos assina contrato com 25 atletas do sub-14

Espanha supera a Geórgia e segue 100% nas Eliminatórias Europeias

Naná Silva derrota chilena e avança à primeira final como tenista profissional aos 15 anos