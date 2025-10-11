Topo

Esporte

Palmeiras x Brasilis: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulista sub-17

11/10/2025 08h00

Neste sábado, em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final do Paulista sub-17, o Palmeiras recebe o Brasilis na Academia de Futebol 2, às 11h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela TV Palmeiras.



Últimos cinco jogos

Palmeiras: quatro vitórias e um empate

Brasilis: uma vitória, dois empates e duas derrotas

Prováveis escalações

Palmeiras: Audo; Samuel, Felipe, João Conti e Luan; Thiago, Eduardo e Tulio; Juan Francisco, Thauan e Lucas Gabriel

Técnico: Artur Itiro

Brasilis: Carvalho; Vitinho, Arthur e Kelven; Kauan, Gabriel, Vitor e João; Roger, Gustavo e Marcos

Técnico: Juarez Leite

Arbitragem

Não divulgada.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Ramon Dino no Mr. Olympia 2025 ao vivo: veja onde assistir e horário

Palmeiras x Brasilis: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulista sub-17

Números evidenciam Bruno Guimarães e Casemiro como pilares do Brasil

Palmeiras se ajusta com 10 desfalques e encara o Juventude para aumentar vantagem na liderança

Goiás tenta recuperação na Série B em jogo de opostos com Athletic-MG na abertura da 32ª rodada

São Paulo termina ano com pior aproveitamento no Choque-Rei desde 2018

Palmeiras defende invencibilidade de quase duas décadas contra o Juventude

Análise: pressão na saída de bola impulsiona goleada do Brasil contra a Coreia do Sul

Dr casca-grossa! Ex-lutador, Thiago Tavares volta ao UFC no Rio como médico

Corinthians defende bom retrospecto recente contra o Santos na Vila; veja números

Charles Do Bronx promete "separar os homens dos meninos" contra Gamrot no UFC Rio