Palmeiras x Brasilis: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulista sub-17

Neste sábado, em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final do Paulista sub-17, o Palmeiras recebe o Brasilis na Academia de Futebol 2, às 11h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela TV Palmeiras.

Sextou com nossos convocados em campo! ?? ?? ?? Hoje é dia de ver os palestrinos vestirem as cores de Argentina, Paraguai e Uruguai nos amistosos preparativos para a Copa do Mundo FIFA! Avanti, craques!? pic.twitter.com/PT8SCnoQGV ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 10, 2025





Últimos cinco jogos

Palmeiras: quatro vitórias e um empate



Brasilis: uma vitória, dois empates e duas derrotas

Prováveis escalações

Palmeiras: Audo; Samuel, Felipe, João Conti e Luan; Thiago, Eduardo e Tulio; Juan Francisco, Thauan e Lucas Gabriel



Técnico: Artur Itiro

Brasilis: Carvalho; Vitinho, Arthur e Kelven; Kauan, Gabriel, Vitor e João; Roger, Gustavo e Marcos



Técnico: Juarez Leite

Arbitragem

Não divulgada.