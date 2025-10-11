Palmeiras x Brasilis: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulista sub-17
Neste sábado, em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final do Paulista sub-17, o Palmeiras recebe o Brasilis na Academia de Futebol 2, às 11h (de Brasília).
Onde assistir: a partida será transmitida pela TV Palmeiras.
Últimos cinco jogos
Palmeiras: quatro vitórias e um empate
Brasilis: uma vitória, dois empates e duas derrotas
Prováveis escalações
Palmeiras: Audo; Samuel, Felipe, João Conti e Luan; Thiago, Eduardo e Tulio; Juan Francisco, Thauan e Lucas Gabriel
Técnico: Artur Itiro
Brasilis: Carvalho; Vitinho, Arthur e Kelven; Kauan, Gabriel, Vitor e João; Roger, Gustavo e Marcos
Técnico: Juarez Leite
Arbitragem
Não divulgada.