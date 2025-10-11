Palmeiras terá três zagueiros e Bruno Rodrigues titular contra o Juventude; veja escalações
O técnico Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para encarar o Juventude em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).
A equipe alviverde entra em campo com diversos desfalques. O Verdão tem uma série de desfalques entre lesionados, convocados para as seleções para amistosos na data Fifa e suspensos. Com isso, Abel precisou mandar a campo um time muito modificado. O Verdão vai a campo com três zagueiros e entrada de Bruno Rodrigues titular.
Escalação do Palmeiras
A escalação do Palmeiras tem: Weverton; Bruno Fuchs, Micael e Murilo; Giay, Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson e Piquerez; Raphael Veiga e Bruno Rodrigues.
Desfalques do Palmeiras
- Aníbal Moreno (convocado Argentina)
- Flaco López (convocado Argentina)
- Emiliano Martínez (convocado Uruguai/suspenso)
- Facundo Torres (convocado Uruguai)
- Gustavo Gómez (convocado Paraguai/suspenso)
- Vitor Roque (suspenso)
- Khellven (trauma no pé)
- Ramón Sosa (edema na coxa esquerda)
- Paulinho (cirurgia na perna direita)
- Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita)
Escalação do Juventude
Para este duelo, o técnico Thiago Carpini conta com os retornos de Marcelo Hermes e Alan Ruschel, que cumpriram suspensão na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza.
O Juventude tem a seguinte escalação: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson, Peixoto e Lucas Fernandes; Rafael Bilu e Gilberto.
Desfalques do Juventude
Caíque, Luan Freitas, Gabriel Veron, Wilker Ángel e Natã, todos entregues ao Departamento Médico, estão fora.
Situação de Palmeiras e Juventude no Brasileiro
O Palmeiras tem chance de abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, depois de vencer o São Paulo, de virada, por 3 a 2, no Morumbis, o Verdão assumiu a ponta da tabela, com 55 pontos, empatado com o Flamengo. Se vencer, se isola na ponta, com o mesmo número de jogos.
O Juventude, por sua vez, vive fase diferente do Palmeiras. A equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini briga contra a zona de rebaixamento. No momento, o time de Caxias do Sul ocupa a vice-lanterna (19° lugar), com 23 pontos conquistados, sete a mais que o Sport, último colocado, e cinco a menos que o Santos, primeiro time fora da zona da degola.
Arbitragem de Palmeiras x Juventude
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda
- Assistentes: Bruno Raphael Pires e Douglas Pagung
- VAR: Rodolpho Toski Marques