Palmeiras terá três zagueiros e Bruno Rodrigues titular contra o Juventude; veja escalações

11/10/2025 18h00

O técnico Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para encarar o Juventude em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

A equipe alviverde entra em campo com diversos desfalques. O Verdão tem uma série de desfalques entre lesionados, convocados para as seleções para amistosos na data Fifa e suspensos. Com isso, Abel precisou mandar a campo um time muito modificado. O Verdão vai a campo com três zagueiros e entrada de Bruno Rodrigues titular.

Escalação do Palmeiras

A escalação do Palmeiras tem: Weverton; Bruno Fuchs, Micael e Murilo; Giay, Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson e Piquerez; Raphael Veiga e Bruno Rodrigues.

Desfalques do Palmeiras

  • Aníbal Moreno (convocado Argentina)

  • Flaco López (convocado Argentina)

  • Emiliano Martínez (convocado Uruguai/suspenso)

  • Facundo Torres (convocado Uruguai)

  • Gustavo Gómez (convocado Paraguai/suspenso)

  • Vitor Roque (suspenso)

  • Khellven (trauma no pé)

  • Ramón Sosa (edema na coxa esquerda)

  • Paulinho (cirurgia na perna direita)

  • Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita)

Escalação do Juventude

Para este duelo, o técnico Thiago Carpini conta com os retornos de Marcelo Hermes e Alan Ruschel, que cumpriram suspensão na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza.

O Juventude tem a seguinte escalação: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson, Peixoto e Lucas Fernandes; Rafael Bilu e Gilberto.

Desfalques do Juventude

Caíque, Luan Freitas, Gabriel Veron, Wilker Ángel e Natã, todos entregues ao Departamento Médico, estão fora.

Situação de Palmeiras e Juventude no Brasileiro

O Palmeiras tem chance de abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, depois de vencer o São Paulo, de virada, por 3 a 2, no Morumbis, o Verdão assumiu a ponta da tabela, com 55 pontos, empatado com o Flamengo. Se vencer, se isola na ponta, com o mesmo número de jogos.

O Juventude, por sua vez, vive fase diferente do Palmeiras. A equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini briga contra a zona de rebaixamento. No momento, o time de Caxias do Sul ocupa a vice-lanterna (19° lugar), com 23 pontos conquistados, sete a mais que o Sport, último colocado, e cinco a menos que o Santos, primeiro time fora da zona da degola.

Arbitragem de Palmeiras x Juventude

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

  • Assistentes: Bruno Raphael Pires e Douglas Pagung

  • VAR: Rodolpho Toski Marques

