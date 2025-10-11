Palmeiras se ajusta com 10 desfalques e encara o Juventude para aumentar vantagem na liderança

Líder do Brasileirão e empolgado pela heroica vitória de virada sobre o São Paulo no último Choque-Rei, o Palmeiras tem a chance de abrir três pontos de vantagem para o Flamengo, vice-líder. Basta vencer o Juventude neste sábado, em duelo atrasado da 12ª rodada. A bola rola às 19h no Allianz Parque.

São 55 pontos para o Palmeiras, a mesma pontuação do Flamengo. O time alviverde lidera o torneio desde a rodada anterior porque soma uma vitória a mais - 17 a 16. O plano é vencer esse jogo atrasado em casa e abrir uma gordura em relação ao rival carioca e também ao Cruzeiro, o terceiro colocado, com 52.

É o Palmeiras o favorito, já que o Juventude, dono da segunda pior campanha do Brasileirão, tem apenas 23 pontos e sua briga é contra o rebaixamento. No entanto, os desfalques preocupam o líder. São 10 ausências certas.

Além de Evangelista, Paulinho e Khellven, machucados e que já não vinham jogando, Sosa teve um edema na coxa, Vitor Roque está suspenso e cinco jogadores defendem suas seleções na Data Fifa: Gustavo Gómez (Paraguai), Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina.

"Estamos indo já para o final do campeonato e isso faz com que todo mundo se sinta importante também, afinal todo mundo vai precisar de todo mundo", disse Raphael Veiga, que será titular no meio de campo.

"O Palmeiras sempre teve bons jogadores em todas as posições e isso eleva o nível do treino. É óbvio que os jogadores convocados têm a importância deles, mas também quem ficou aqui tem uma importância muito grande e vai dar conta do recado, com certeza. Todo mundo está preparado, já jogou bastantes jogos importantes esse ano", completou o meio-campista, artilheiro do time no século - são 106 gols em 367 partidas.

Por outro lado, Luighi, Coutinho, Erick Belé e Gilberto voltaram da seleção sub-20 que disputou o Mundial e fracassou, e reforçam o grupo. O primeiro, o que mais jogou entre os profissionais dos quatro, deve ser titular no comando de ataque. Outra opção é Bruno Rodrigues, mas o jogador, recuperado recentemente de gravíssima lesão no joelho, não é titular e joga mais que 45 minutos desde janeiro de 2024.

O objetivo do Juventude é voltar a ganhar depois de uma série de cinco jogos sem vitória - três derrotas e dois empates. O último triunfo do time treinado por Thiago Carpini foi há quase dois meses, no fim de agosto, sobre o Ceará.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X JUVENTUDE

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson, Mauricio e Raphael Veiga; Luighi. Técnico: Abel Ferreira.

JUVENTUDE - Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Abner, Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Sforza e Lucas Fernandes; Ênio e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).