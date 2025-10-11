Topo

Palmeiras poderá ter trio inédito no meio-campo diante do Juventude; veja

11/10/2025 05h00

O Palmeiras pode apresentar uma formação inédita no meio-campo no duelo contra o Juventude, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada atrasada do Brasileirão. Pela primeira vez, Allan, Andreas Pereira e Raphael Veiga podem iniciar juntos sob o comando de Abel Ferreira.

A possibilidade surge em meio a uma sequência de desfalques no setor. Aníbal Moreno foi convocado pela seleção argentina, enquanto Emiliano Martínez está com a seleção uruguaia. Já Lucas Evangelista passou por cirurgia na coxa direita e também é baixa.


Com isso, Raphael Veiga deve reassumir a função de armador, atuando como o tradicional camisa 10. A definição caberá a Abel Ferreira quanto aos papéis de Allan e Andreas Pereira: quem será o volante de contenção e quem atuará como segundo homem de meio-campo.

Além da curiosidade tática, o duelo tem peso direto na tabela. Após a vitória de virada por 3 a 2 sobre o São Paulo, no Morumbis, na última rodada, o Verdão assumiu a liderança com 55 pontos, empatado com o Flamengo, mas com uma vitória a mais.

A partida deste sábado faz o Palmeiras igualar o número de jogos do rival carioca - ambos com 26 ao fim da rodada atrasada - e pode representar uma oportunidade concreta de abrir vantagem na ponta do Campeonato Brasileiro.

