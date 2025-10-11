Topo

Esporte

Palmeiras: Leila amplia frota de companhia aérea e visa outros clubes

do UOL

João Kerr

Colaboração com o UOL

11/10/2025 15h43

A Placar Linhas Aéreas S/A, empresa fundada pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em outubro de 2022, receberá sua segunda aeronave até o final da próxima semana. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "Nosso Palestra".

A companhia aérea adquiriu a segunda aeronave no início de 2024, mantendo o mesmo padrão da primeira unidade da frota. O modelo Embraer E190-E2 passou por adaptações e personalização nos Estados Unidos antes da chegada ao Brasil.

Leila Pereira trabalha na expansão da empresa e já desenvolve planos para aquisição de uma terceira aeronave. A presidente do Palmeiras busca oportunidades no mercado para negociar a compra e ampliar a capacidade operacional da companhia.

O foco principal da Placar Linhas Aéreas concentra-se no aumento do número de fretamentos destinados a clubes de futebol. A estratégia visa atender demanda crescente do setor esportivo por transporte aéreo especializado e personalizado.

Certificação e regularização

A empresa obteve recentemente certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para realizar operações não regulares de transporte de passageiros. A autorização permite voos comerciais no Brasil e em países da América do Sul.

Antes da certificação oficial, a Placar não podia efetuar cobrança pelos serviços prestados ao Palmeiras e outros clubes. Grêmio e Vasco também utilizaram os serviços da companhia durante o período anterior à regularização.

No final de 2024, a empresa precisou prestar esclarecimentos à ANAC sobre operações envolvendo o Vasco da Gama. As explicações relacionaram-se ao uso da aeronave pelo clube carioca durante o mês de julho.

