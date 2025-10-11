Palmeiras goleia e avança às quartas de final do Paulista sub-17
Neste sábado, o Palmeiras garantiu a classificação às quartas de final do Paulista sub-17. Na Academia de Futebol II, em Guarulhos, o time da casa goleou o Brasilis por 6 a 0, pelo jogo de volta das oitavas.
Juan Gabriel, Eduardo, Vinicius, Niakson, Ruan Yago e Juan Francisco marcaram os gols do Palmeiras. O time alviverde jogava pelo empate, já que venceu o duelo de ida por 2 a 1.
Em busca de uma vaga na semifinal do Paulistão, o Palmeiras encara o Guarani na próxima fase. O time soma 14 taças do torneio estadual, a última conquistada em 2022.No Campeonato Paulista su-b15, o Palmeiras ganhou do I9 por 6 a 1 e, com placar agregado de 10 a 2, também avançou às quartas. Em busca do sexto título consecutivo do torneio, o time encara o Juventus.