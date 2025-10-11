Trajano: Palmeiras pode encaminhar título se vencer Flamengo

O Palmeiras vive um momento de ascensão no Brasileirão e pode até mesmo encaminhar o título no confronto direto contra o Flamengo, avaliou José Trajano, no Fim de Papo.

O time paulista abriu três pontos na liderança após golear o Juventude e pode ampliar a vantagem para seis se vencer o rubro-negro, no Maracanã. Antes de se enfrentarem, no entanto, as equipes têm uma partida a fazer — o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino, e o Flamengo visita o Botafogo.

O Palmeiras, como diria o outro, nesse momento está com a faca e o queijo na mão, mas isso não quer dizer que ele vai cortar esse queijo direitinho, tem lenha pra queimar ainda. E esse jogo contra o Flamengo, agora passou a ser mais determinante do que era.

É um momento muito bom [do Palmeiras]], líder, mas não está resolvido. Tudo indica, se continuar assim, leva. Mas tem muita água pra correr debaixo da ponte ainda. [...] O Palmeiras está liderando e tem um jogo contra o Flamengo; se ele ganhar do Flamengo, aí complica muito pro rubro-negro.

Eu acho linda essas histórias de reconstrução, né, de recomeço. O esporte de alto rendimento não é saudável. Ele leva o corpo sempre no limite. Os jogadores atuam com injeções, com dor, coisas que a gente às vezes nem sabe.

Foi o jogo da redenção dos palmeirenses. Então, Raphael Veiga, que não marcava desde fevereiro, com a bola rolando. O primeiro gol do Bruno Rodrigues, história linda, duas cirurgias nos joelhos, enfim, depois de dois anos. Lindo o gol dele, apesar do Jandrei ter ajudado bastante, mas era legal ver a recuperação de um atleta.

O Flamengo tem um excelente elenco, talvez tenha até o melhor elenco do país, mas tem muita gente jogando mal e decepcionando. Vamos começar pelo Pedro. Ele oscilou demais esse ano, está na reserva do Flamengo e quando entra, não resolve. O Bruno Henrique quando entra ele só cai e reclama não é? O Pulgar não joga faz tempo, o De La Cruz não aguenta jogar os noventa minutos. [...] O Samuel Lino que chegou, em um mês ele foi pra seleção brasileira. Agora a torcida quer matar o Samuel Lino.

