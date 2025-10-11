Topo

Esporte

Palmeiras defende invencibilidade de quase duas décadas contra o Juventude

11/10/2025 07h00

O Palmeiras entra em campo contra o Juventude neste sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, defendendo um tabu que já dura quase 20 anos. A última derrota do Verdão para a equipe gaúcha aconteceu em 1º de novembro de 2007, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o clube ainda mandava seus jogos no Parque Antárctica.

Na ocasião, o Juventude, que lutava para escapar do rebaixamento, venceu por 1 a 0, com gol de Régis. Desde então, os clubes se enfrentaram seis vezes, todas pela Série A, com ampla vantagem palmeirense: foram quatro vitórias e dois empates. O desempenho reforça a confiança do Palmeiras diante de um adversário que historicamente tem dificuldades para pontuar sobre o Alviverde.


O momento atual também é favorável ao Verdão. Após vencer o São Paulo, de virada, por 3 a 2 no clássico do Morumbi, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, empatado com o Flamengo, mas com uma vitória a mais. Com o duelo deste sábado, o time de Abel Ferreira iguala o número de jogos do rival carioca, com 26 cada.

Apesar da boa fase, Abel Ferreira terá de lidar com uma série de desfalques: estão fora Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai), Vitor Roque (suspenso), Paulinho (recuperação de cirurgia na perna direita) e Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita). Khellven e Ramón Sosa ainda são dúvidas ? o lateral se recupera de um trauma no pé e Sosa sofreu um edema na coxa esquerda no clássico do último domingo.

Além de defender o tabu histórico, o Palmeiras busca manter outro feito importante em 2025: a ausência de sequências negativas. A equipe soma nove derrotas na temporada, mas nenhuma delas em jogos consecutivos - marca que Abel Ferreira tenta preservar também diante do Juventude.

