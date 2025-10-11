Palmeiras atropela Juventude e abre vantagem do Flamengo na liderança do Brasileirão
O Palmeiras goleou o Juventude por 4 a 1 em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória faz o time paulista abrir três pontos do Flamengo na liderança (58 contra 55). Cada um tem agora 26 jogos disputados. As equipes fazem o confronto direto na 29ª rodada, daqui a uma semana.
Dez eram os desfalques palmeirenses neste sábado. Não parecia. Abel Ferreira escalou Bruno Fuchs como híbrido de zagueiro e volante. Andreas Pereira foi regista de um meio-campo que exagerou em talento com Felipe Anderson, Raphael Veiga e Maurício. Ainda teve o brilho de Bruno Rodrigues, reencontrando o gol depois de dois anos marcados por lesões. "Faltaram" jogadores. O Palmeiras sobrou.
O time volta a campo na quarta-feira, pós-Data Fifa, contra o Red Bull Bragantino, novamente no Allianz Parque, pela 28ª rodada. O Juventude visita o Fluminense, no Maracanã, no Rio.
Os palmeirenses começaram o jogo com intensidade ofensiva, mesmo com a escalação de três zagueiros. O trio defensivo conferiu tranquilidade para que o talentoso meio de campo do Palmeiras pressionasse o adversário.
A presença no campo de ataque já teve efeitos cedo, quando Felipe Anderson caiu na área, aos 12 minutos. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda apontou pênalti, mas cancelou a marcação após análise no VAR.
Isso não afetou o Palmeiras, que manteve o ritmo. O Juventude ensaiou algumas chegadas, mas sem perigo ao time da casa.
Na insistência, o placar foi aberto pelos palmeirenses. Felipe Anderson bateu, a bola desviou e sobrou para Raphael Veiga, que dominou e chutou para o gol.
Dominando as ações, o Palmeiras continuou com tranquilidade a buscar os ataques. Já no fim do primeiro tempo, Felipe Anderson virou para Murilo, que escorou. Bruno Rodrigues cabeceou, e o lance parecia ter morrido nas mãos de Jandrei. O goleiro, porém, espalmou para dentro do gol.
No mesmo ritmo, veio o terceiro gol, já no segundo tempo. O Palmeiras roubou a bola na intermediária e armou o contra-ataque. Raphael Veiga tabelou com Bruno Rodrigues e cruzou para Bruno Fuchs cabecear e fazer o primeiro gol com a camisa alviverde.
A presença do zagueiro dentro da área ilustra a ofensividade do Palmeiras na partida. Ao menor sinal de espaço dado pelos gaúchos, havia um palmeirense avançando. Novamente em contra-ataque, Maurício cruzou rasteiro e encontro Felipe Anderson, que fez o quarto.
O Juventude parecia acabado. Com apenas 23 pontos, a equipe é vice-lanterna. A situação não faz com que a equipe se entregue. Nenê cobrou falta, e Rodrigo Sam descontou, de cabeça.
Weverton saiu errado e acertou um soco em Sam, que ficou caído após marcar. A equipe médica chegou a fazer sinal para ele ser substituído, mas o zagueiro ficou no jogo.
Dada a tranquilidade com o placar, o Palmeiras ainda pôde dar experiência a garotos, que preenchiam o banco dados os desfalques. Erick Belé (18 anos) e Luis Pacheco (17) estrearam pelo profissional.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 4 X 1 JUVENTUDE
PALMEIRAS - Weverton; Giay, Murilo, Micael, Bruno Fuchs (Allan) e Piquerez; Andreas Pereira (Luis Pacheco), Felipe Anderson (Erick Belé), Raphael Veiga (Jefté) e Maurício; Bruno Rodrigues (Luighi). Técnico: Abel Ferreira.
JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo (Rafael Bilu), Abner (Daniel Peixoto), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Sforza (Nenê); Igor Formiga, Gilberto (Alan Ruschel) e Ênio (Gabriel Taliari). Técnico: Thiago Carpini.
GOLS - Raphael Veiga, aos 26, e Bruno Rodrigues, aos 43 minutos do primeiro tempo; Bruno Fuchs, aos 3, e Felipe Anderson, aos 10, e Rodrigo Sam, aos 32 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).
CARTÕES AMARELOS - Micael (Palmeiras); Rodrigo Sam e Alan Ruschel (Juventude).
PÚBLICO - 40.407 torcedores.
RENDA - R$ 3.022.910,00.
LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.