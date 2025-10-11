Onde vai passar Portugal x Irlanda pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo
Portugal e Irlanda se enfrentam hoje (11), às 15h45 (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Portugal tem 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e quer manter o aproveitamento. A equipe de Cristiano Ronaldo venceu a Hungria por 3 a 2 na rodada passada.
Já a Irlanda somou apenas um ponto e ainda busca a primeira vitória. Os irlandeses perderam para a Armênia por 2 a 1 no confronto anterior.
