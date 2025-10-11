Onde vai passar Portugal x Irlanda pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Topo

Cristiano Ronaldo comemora após marcar para Portugal contra a Armênia pelas Eliminatórias Europeias - Vahram Baghdasaryan/Reuters
11/10/2025 10h45

Portugal e Irlanda se enfrentam hoje (11), às 15h45 (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Portugal tem 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e quer manter o aproveitamento. A equipe de Cristiano Ronaldo venceu a Hungria por 3 a 2 na rodada passada.

Já a Irlanda somou apenas um ponto e ainda busca a primeira vitória. Os irlandeses perderam para a Armênia por 2 a 1 no confronto anterior.

Portugal x Irlanda -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: José Alvalade, em Lisboa
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

