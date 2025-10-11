Onde vai passar Palmeiras x Juventude pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Palmeiras e Juventude entram em campo hoje (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo adiado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras segue firme na liderança do Brasileirão e busca mais uma vitória para abrir vantagem no topo da tabela. O Verdão venceu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo o clássico diante do São Paulo no fim de semana passado.

Do outro lado, o Juventude atravessa um momento difícil, com três derrotas nos últimos cinco compromissos. Na rodada anterior, o Jaconero foi superado pelo Fortaleza por 2 a 1, jogando em casa.

Palmeiras x Juventude -- Campeonato Brasileiro