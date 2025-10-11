Topo

Esporte

Onde vai passar Palmeiras x Juventude pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/10/2025 14h00

Palmeiras e Juventude entram em campo hoje (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo adiado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras segue firme na liderança do Brasileirão e busca mais uma vitória para abrir vantagem no topo da tabela. O Verdão venceu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo o clássico diante do São Paulo no fim de semana passado.

Relacionadas

Paraguaios são barrados de usar camisa da seleção em tour do Allianz Parque

Gómez terá que superar desafio para reforçar o Palmeiras contra Bragantino

Casares agradece a Xaud e depois reclama na CBF do último áudio do VAR

Do outro lado, o Juventude atravessa um momento difícil, com três derrotas nos últimos cinco compromissos. Na rodada anterior, o Jaconero foi superado pelo Fortaleza por 2 a 1, jogando em casa.

Palmeiras x Juventude -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 11 de outubro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Assistir Athletic x Goiás ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Assistir Espanha x Geórgia ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Assistir Estônia x Itália ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Assistir Portugal x Irlanda ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

João Fonseca estreia contra o 84º do mundo em seu retorno às quadras, na Bélgica

Fluminense aposta no fator campo para deslanchar no Brasileirão

Onde vai passar Palmeiras x Juventude pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Filho de Marcelo assume como capitão da Espanha em partida do sub-17

Ciclista 5 vezes campeão olímpico detalha vício: 'Cheirei cocaína na minha medalha de ouro'

Jeffinho pode ganhar sequência no Botafogo após lesão de titular

Que horas começa o UFC Rio hoje? Veja horário da luta de Charles do Bronx