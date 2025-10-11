Topo

Onde assistir luta de Charles do Bronx no UFC hoje? Veja onde vai passar

Charles do Bronx voltará ao octógono em 6 de maio, no UFC 288, contra Beneil Dariush. - Chris Unger/Zuffa LLC
Charles do Bronx voltará ao octógono em 6 de maio, no UFC 288, contra Beneil Dariush. Imagem: Chris Unger/Zuffa LLC
11/10/2025 17h30

Charles "do Bronxs" Oliveira enfrenta o polonês Mateusz Gamrot hoje (11), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, pelo UFC Rio 2025. O card principal tem início previsto para às 20h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma) fará a transmissão.

Charles volta ao Octógono após perder para Ilia Topuria no UFC 317, em julho, em disputa pelo cinturão. Do Bronxs é um dos grandes nomes do MMA brasileiro e só perdeu três das últimas 16 lutas, duas delas por título. Uma vitória em casa pode colocá-lo de volta na briga pelo cinturão.

O polonês Mateusz Gamrot estreia no confronto pronto para desafiar a torcida brasileira. Substituindo Rafael Fiziev com pouco tempo de preparação, Gamrot soma oito vitórias em 11 combates no UFC e já superou adversários de peso.

UFC Rio 2025 - Card completo do evento

Card Principal - 20h (horário de Brasília)

  • Charles "do Bronxs" Oliveira x Mateusz Gamrot: Peso-leve (até 70,3 kg)
  • Deiveson Figueiredo x Montel Jackson: Peso-galo (até 61,2 kg)
  • Vicente Luque x Joel Álvarez: Peso meio-médio (até 77,1 kg)
  • Jhonata Diniz x Mario Pinto: Peso-pesado (até 120,2 kg)
  • Ricardo Ramos x Kaan Ofli: Peso-pena (até 65,7 kg)
  • Lucas Almeida x Michael Aswell: Peso-pena (até 65,7 kg)

Card Preliminar - 17h (horário de Brasília)

  • Jafel Filho x Clayton Carpenter: Peso-mosca (até 56,7 kg)
  • Vitor Petrino x Thomas Petersen: Peso-pesado (até 120,2 kg)
  • Bia Mesquita x Irina Alekseeva: Peso-galo (até 61,2 kg)
  • Lucas Rocha x Stewart Nicoll: Peso-mosca (até 56,7 kg)
  • Valter Walker x Mohammed Usman: Peso-pesado (até 120,2 kg)
  • Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz: Peso-palha (até 52,1 kg)
  • Luan Lacerda x Saimon Oliveira: Peso-galo (até 61,2 kg)

Charles "do Bronxs" Oliveira x Mateusz Gamrot -- UFC Rio 2025

  • Data e hora: 1 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Farmasi Arena, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

